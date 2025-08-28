Thủ tướng: Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm là "trường học sống động"

Theo Thủ tướng, triển lãm là một "trường học sống động", với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu.

Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể.

Đến dự lễ khai mạc có Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đến dự khai mạc Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Triển lãm được thiết kế khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm.

Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hoá, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP, các sản vật đặc sắc, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…) với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đồng thời thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước; đặc biệt là khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; sự trù phú của sản vật trên cả 3 miền Bắc – Trung - Nam; sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua.

Triển lãm được thiết kế khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; bố cục trưng bày phong phú, đa dạng, toàn diện; nội dung chân thực, lôi cuốn, thuyết phục; cách thể hiện hấp dẫn, ấn tượng bằng nhiều phương tiện, hình thức, phong cách, từ hiện vật, hình ảnh, tài liệu được trình chiếu bởi các công nghệ hiện đại (3D, thực tế ảo, nghe nhìn đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo (AI)…), mang tính thực tiễn, tính hưởng thụ và chiều sâu văn hoá của dân tộc.

Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan không gian trưng bày Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Lê Mai.

Triển lãm gồm nhiều khu vực chuyên đề đặc sắc, thể hiện theo các lát cắt ngang của lịch sử cách mạng và lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Một "trường học sống động", đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận

Thủ tướng nhấn mạnh, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" phản ánh sâu sắc và là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của Cách mạng Việt Nam, với sự tham gia rất tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, các ngành, các địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bấm nút khai mạc triển lãm. Ảnh: Tuấn Bùi.

Thủ tướng nhấn mạnh, triển lãm là một "trường học sống động", với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước; từ đó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tập đoàn Vingroup, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đã đóng góp tích cực, hiệu quả để hoàn thành Công trình và tổ chức Triển lãm; để nhân dân nhận thức rõ hơn về truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc và thụ hưởng thành quả văn hoá như một lễ hội tinh thần của dân tộc ta.

Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt tất cả các hoạt động triển lãm, chương trình nghệ thuật, hội nghị, giao lưu, gặp gỡ, tổ chức diễn đàn… để người dân trong nước, bạn bè quốc tế được trải nghiệm, cảm nhận, tự hào những thành tựu của đất nước và hưởng thụ thành quả của Trung tâm Triển lãm Quốc gia như một biểu tượng mới của Thủ đô và cả nước.