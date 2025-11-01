Thủ tướng chỉ đạo “kích hoạt” mọi nguồn lực cho kinh tế tư nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ triển khai Nghị quyết 68, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực từ Nhà nước, doanh nghiệp và người dân để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân...

Chiều 1/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ những kết quả tích cực bước đầu sau gần 6 tháng triển khai Nghị quyết 68.

Theo đó, các bộ, ngành, các địa phương đã hoàn thành xây dựng các kế hoạch hành động; chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ; trong đó có một số nhiệm vụ được giao hoàn thành năm 2026 nhưng các bộ, các ngành đã đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành trong năm 2025.

Các cơ quan đã thành lập các tổ hỗ trợ các hộ kinh doanh phát triển lên doanh nghiệp, hỗ trợ kê khai thuế… Cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức hội, hiệp hội tích cực hưởng ứng, kiến nghị nhiều chính sách cụ thể để cụ thể hóa Nghị quyết 68.

Nêu rõ khối lượng công việc còn nhiều trong khi tới cuối năm chỉ còn 2 tháng, Thủ tướng đề nghị các bộ, các ngành, các cơ quan của Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp tập trung cao độ triển khai một số nhiệm vụ.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền để quán triệt sâu rộng hơn nữa Nghị quyết 68; tạo đồng thuận, nhận thức cao về vai trò của kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới; kiểm soát tiến độ triển khai các chương trình hành động, bảo đảm có sản phẩm cụ thể.

Thủ tướng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đảm bảo nguồn lực, ưu tiên bố trí đầy đủ về tài chính, nhân lực; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, lấy nguồn lực nhà nước để kích hoạt mọi nguồn lực của nhân dân, của doanh nghiệp. Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh từ nguồn ngân sách Trung ương; ưu tiên bố trí kinh phí triển khai các chương trình, đề án đã được quy định tại Nghị quyết của Chính phủ. Các địa phương chủ động bố trí, lồng ghép kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Đề nghị doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội

Đối với đề xuất của các doanh nghiệp tư nhân về tham gia vào các dự án lớn, quan trọng quốc gia, trong đó có cả các dự án đường sắt, lĩnh vực quốc phòng…

Đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng nhanh chóng trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ để huy động nguồn lực của các doanh nghiệp để góp phần tăng nguồn cung, giảm giá thành nhà ở cho người dân.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia trong các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó có đường sắt, điện hạt nhân, sân bay, bến cảng, phát triển dịch vụ y tế, giáo dục…

Yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp có tiến độ hoàn thành trong năm 2025, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn trong tháng 11/2025; nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, ứng dụng tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) thông qua các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (hoàn thành trong tháng 11); nghị định về hoạt động quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (hoàn thành trong tháng 12); chương trình đào tạo bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành và chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong (phấn đấu xong trong tháng 11); xây dựng, vận hành cổng đầu tư một cửa quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia và ban hành các quy định quản lý, vận hành và khai thác trong tháng 12/2025. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định hướng dẫn xác định dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (trong tháng 12). Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để trình nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ các vướng mắc liên quan vấn đề đất đai.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn và ESG thông qua các ngân hàng thương mại trong tháng 11/2025.

Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế trong tháng 11; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh và Nghị định 32 về quản lý phát triển cụm công nghiệp để bổ sung cơ chế chính sách cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê đất tại cụm công nghiệp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng đề án xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận tinh hoa văn hóa kinh doanh của thế giới; khẩn trương trình Bộ Chính trị đề án chấn hưng văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và huy động nguồn lực của tư nhân.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, các ngành khẩn trương hoàn thành các hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được ban hành trong Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV có liên quan đến phát triển doanh nghiệp tư nhân; đồng thời tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho đầu tư tư nhân, kinh tế tư nhân; trình cấp có thẩm quyền để tháo gỡ cho 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài…

Đối với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng đề nghị phát huy hiệu quả vai trò hỗ trợ doanh nghiệp, làm tốt công tác tư vấn, phản biện, hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.