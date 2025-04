Thủ tướng ấn tượng với hệ sinh thái C.OpenAI, kỳ vọng ứng dụng rộng rãi

Sáng 24/4, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ phát động phong trào thi đua toàn quốc với chủ đề: “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Sự kiện thu hút hơn 2.000 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội và giới học thuật.

Tại sự kiện, Tập đoàn Công nghệ CMC đã trưng bày và trình diễn hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo mở mang tên C.OpenAI, qua đó nhận được sự quan tâm của Thủ tướng, cùng các đại biểu tham dự.

Khi doanh nghiệp đồng hành cùng chính phủ chuyển đổi số

Tại gian trưng bày của CMC, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch tập đoàn đã trực tiếp giới thiệu với Thủ tướng về hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo C.OpenAI. Đây là nền tảng công nghệ mở được CMC phát triển dựa trên 25 công nghệ lõi “Make by CMC”, tích hợp khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, phân tích dữ liệu, giọng nói và học sâu (deep learning).

Trong hệ sinh thái này, có thể kể đến các sản phẩm như AI Box – trung tâm xử lý AI tại chỗ với khả năng phân tích hình ảnh, giọng nói và dữ liệu theo thời gian thực; hay AI Camera – giải pháp giám sát thông minh có thể nhận diện hành vi, hỗ trợ phân tích an ninh phức tạp tại những khu vực nhạy cảm.

Thủ tướng ấn tượng với các sản phẩm trong hệ sinh thái C.OpenAI của Tập đoàn CMC.

Thủ tướng dành sự quan tâm đến trợ lý ảo AI CLS – sản phẩm ứng dụng AI trong rà soát văn bản pháp luật, do CMC đảm nhận trong khuôn khổ nhiệm vụ quốc gia. Ông đánh giá cao tiềm năng ứng dụng của sản phẩm này trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, tinh giản hóa khối lượng công việc khổng lồ của Chính phủ và Quốc hội, đồng thời đề nghị CMC khẩn trương hoàn thiện để đưa vào sử dụng thực tiễn.

“Đây là sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian, công sức trong quá trình rà soát văn bản pháp luật. Tôi kỳ vọng nó sẽ được ứng dụng rộng rãi”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá.

Bên cạnh ứng dụng vào lĩnh vực đô thị thông minh, giáo dục hay y tế, các công nghệ AI do CMC phát triển còn được đánh giá có tiềm năng lớn trong an ninh – quốc phòng, như: giám sát biên giới, bảo vệ cơ sở trọng yếu, phân tích rủi ro an ninh và hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

Mô hình Viện – Trường – Doanh nghiệp: Hạt nhân của đổi mới sáng tạo

Không chỉ ấn tượng bởi sản phẩm công nghệ, Thủ tướng còn đánh giá cao mô hình liên kết giữa Viện nghiên cứu – Trường đại học – Doanh nghiệp do CMC xây dựng và vận hành hiệu quả. Đây được xem là mô hình kiểu mẫu, góp phần tạo ra hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện và bền vững.

Chủ tịch Nguyễn Trung Chính cho biết, CMC đã đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển, đồng thời hợp tác sâu rộng với các trường đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Mô hình này giúp CMC có được nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời bảo đảm tính ứng dụng thực tiễn của các công nghệ do tập đoàn phát triển.

Thủ tướng phát biểu tại Lễ phát động phong trào "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Mô hình này cần được phát huy mạnh mẽ trong thời gian tới, nhất là khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.”

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp công nghệ khác học hỏi CMC trong việc gắn kết với hệ sinh thái giáo dục và nghiên cứu.