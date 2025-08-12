Thí điểm cấm xe tải, xe khách đi vào làn trái cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Pháp Vân-Cầu Giẽ

Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam sẽ thí điểm từ ngày 15/8 và 15/9 việc cấm xe tải, xe khách đi vào làn đường bên trái sát dải phân cách, nâng tốc độ tối thiểu 2 làn đường trái và giữa lên 90km/h và 80km/h.

Ngày 12/8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết qua theo dõi hệ thống giám sát trên các tuyến đường cao tốc, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều trường hợp lái xe không chấp hành quy định về giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước (trừ trường hợp ùn tắc).

Đây là hành vi nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra va chạm hoặc tai nạn bất cứ lúc nào. Thực tế đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, nhất là tai nạn liên hoàn do không giữ khoảng cách an toàn.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo, để đảm bảo an toàn cho tài xế và mọi người khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, người điều khiển phương tiện cần giữ khoảng cách an toàn theo quy định với xe liền trước.

Lực lượng chức năng ghi nhận nhiều trường hợp lái xe không chấp hành quy định về giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước. Ảnh: Cục CSGT.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều phương tiện, chủ yếu xe tải lưu thông dưới tốc độ tối thiểu nhưng lại đi vào làn tốc độ cao sát dải phân cách, gây cản trở lưu thông và ức chế cho các tài xế khác. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức kém, chở quá tải hoặc phương tiện không đảm bảo an toàn như lốp mòn, hệ thống phanh yếu

Cục CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi chạy dưới tốc độ tối thiểu và vi phạm tải trọng xe; tiến tới lắp đặt các thiết bị kiểm soát tải trọng tự động tại các trạm thu phí ra vào đường cao tốc.

Từ ngày 15/8 và 15/9, Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) sẽ thí điểm tổ chức giao thông thành 2 giai đoạn trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân- Cầu Giẽ, cấm xe tải, xe khách đi vào làn đường bên trái sát dải phân cách, nâng tốc độ tối thiểu tại 2 làn đường (làn trái và giữa) lên 90km/h và 80km/h.

Cục CSGT mong muốn lái xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, không chở quá tải.

Mức phạt vi phạm giao thông trên cao tốc: