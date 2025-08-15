Thế vận hội robot hình người đầu tiên khai mạc tại Bắc Kinh, 280 đội từ 16 quốc gia tham dự

Tối 14/8, Thế vận hội robot hình người thế giới 2025 đã khai mạc tại Sân vận động trượt băng tốc độ quốc gia Bắc Kinh. Trong lễ khai mạc rất độc đáo, các “vận động viên” chủ yếu là robot hình người do Trung Quốc sản xuất đã đồng loạt xuất hiện.

Lễ khai mạc đại hội hoành tráng và độc đáo

Sự kiện công nghệ này, do chính quyền thành phố Bắc Kinh, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Tổ chức Hợp tác Robot Thế giới và Hội đồng Quốc tế Robocup Châu Á - Thái Bình Dương đồng tổ chức, là cuộc thi robot hình người quy mô lớn đầu tiên trên thế giới, bao gồm "thể thao, nghệ thuật và ứng dụng", quy tụ những tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng robot.

Tiếp nối thành công của các sự kiện như Hội nghị Robot Thế giới Thượng Hải và Giải bán Marathon robot hình người, sự kiện này một lần nữa thu hút sự chú ý của toàn cầu đến Bắc Kinh.

Các đội tuyển tham gia diễu hành. Ảnh: JFDL.



Thế vận hội robot hình người lần đầu tiên này cũng thu hút gần 100 cơ quan truyền thông quốc tế từ 27 quốc gia và khu vực, với tổng cộng 282 phóng viên.

Các tiết mục văn nghệ trong lễ khai mạc mang phong cách tương tự Thế vận hội của con người. Trong chương trình ca múa nhạc "Chào mừng đến với thế giới sự sống dựa trên cacbon", các vũ công người và robot đã phối hợp nhịp nhàng để diễn giải "Đối thoại giữa sự sống dựa trên cacbon và sự sống dựa trên silic".

Tiết mục sáng tạo văn hóa truyền thống "Sự hài hòa của trí tuệ và nhịp điệu" đã trở thành điểm nhấn - Ban nhạc robot Panshi và Robot khéo léo Lingxin đã chơi những giai điệu theo phong cách Trung Quốc, Robot Leju biểu diễn Thái Cực Quyền, Robot Panda UBTECH và một thiếu niên tuyển thủ võ thuật đã cùng nhau thể hiện kỹ năng của mình và robot opera có hình dạng Mộc Quế Anh đã hát bài "Mộc Quế Anh cầm quân" trên cùng một sân khấu với các diễn viên trẻ, thể hiện "sự hài hòa" của di sản văn hóa cổ truyền và công nghệ hiện đại.

Chín robot hóa trang thành "Binh mã dõng" biểu diễn. Ảnh: Singtao.



Trong lễ khai mạc, ba đội hình lớn, gồm 280 đội, lần lượt tiến vào sân vận động, dẫn đầu là lá cờ của Thế vận hội. Người cầm cờ là Vu Trình Trình, kỹ sư trẻ nhất đến từ Cơ sở Đạo Nguyên của Trường Trung học Cơ sở Số 4 Bắc Kinh. Ba robot cầm cờ là những tuyển thủ đã chiến thắng giành giải nhất, nhì và ba tại Giải Bán Marathon Yizhuang robot hình người Bắc Kinh 2025 là Ultra Tiangong, Songyan Power N2 và Zhuoyide Walker II.

Trong đội hình robot, các robot Accelerated Evolution T1 đã thể hiện sự phối hợp chính xác theo đội hình 5x5. Đội Robot Unitree G1, trước đây đã được triển khai tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, đã hợp tác với các nhà vô địch judo Olympic và các vận động viên bơi lội và quyền anh.

Các ca sĩ và robot cùng biểu diễn. Ảnh: Singtao.



Trong đội hình quốc tế, các nhà vô địch RoboCup như HTWK Robotics của Đức và Tech United Eindhoven của Hà Lan đã xuất hiện trên sân.

Trong đội ngũ các đội tuyển học sinh 25 đội, bao gồm các đội đến từ Trường Trung học Cơ sở số 11 Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, đã thể hiện sức mạnh của thế hệ khoa học và công nghệ mới của Trung Quốc. Đội Trường Trung học Cơ sở số 11 Bắc Kinh đã ba năm liên tiếp vô địch Thử thách Robot Toàn cầu FIRST.

Người và robot cùng chơi piano. Ảnh: Singtao.



Sau lễ khai mạc, tại khu trưng bày điểm cố định FOP (Sân thi đấu) đã tổ chức một "buổi trình diễn công nghệ": các đội robot Trung Quốc và Đức tham gia trận đấu bóng đá 5 đấu 5; robot của Unitree Robotics trình diễn các động tác chiến đấu nhanh và nhảy đường phố; 9 robot "Chiến binh đất nung" (Binh mã dõng) của đội liên hợp Dongzhi Optics Valley thuộc Công ty TNHH Công nghệ Trí tuệ Dongzhi thuộc Thung lũng Quang học Hồ Bắc đã biểu diễn các điệu nhảy đồng bộ với đội Học viện Múa Bắc Kinh.

Người và robot biểu diễn võ thuật. Ảnh: JFDL.



Các màn trình diễn về lễ tân khách sạn và phân loại dược phẩm đã làm nổi bật giá trị thực tiễn của robot. Trên đường băng màu xanh, nhiều robot đã tham gia cuộc đua 100 mét, thể hiện năng lực công nghệ của chúng với những bước đi vững chắc. Các vận động viên robot cũng thực hiện các cú lộn ngược, và ba robot Songyan Power đã thực hiện các động tác thể dục dụng cụ tiêu chuẩn. Với "trí thông minh" của các thuật toán và "nhận thức" của các cảm biến, chúng đã phủ một cái bóng mới lên đường đua của nền văn minh dựa trên carbon.

Khác với màn thắp đuốc truyền thống tại các sự kiện thể thao, Thế vận hội Robot lần thứ nhất chính thức khai mạc bằng màn thắp sáng thiết bị "Chip thông minh" ở trung tâm sân khấu. Theo ban tổ chức sự kiện, Thế vận hội này sẽ thúc đẩy những đột phá trong các công nghệ cốt lõi như điều khiển chuyển động và nhận thức môi trường của robot hình người thông qua các cuộc thi đấu, tạo động lực mới cho sự phát triển của ngành công nghiệp robot toàn cầu.

Người mẫu và robot cùng trình diễn thời trang. Ảnh: JFDL.



Nội dung đặc sắc

Trong bốn ngày thi đấu, 280 đội tuyển đến từ 16 quốc gia thuộc 5 châu lục với hơn 500 robot hình người sẽ cùng nhau tranh tài ở 26 nội dung với tổng cộng 487 trận đấu. Một trong những hạng mục được quan tâm nhất sẽ là nội dung thi chạy 100 m “người bay”.

Theo kế hoạch, các nội dung trong Thế vận hội robot hình người bao gồm: Thi đấu điền kinh, bóng đá 3 đấu 3, bóng đá 5 đấu 5; Biểu diễn nhảy múa tập thể, thi ứng biến, võ thuật, thể dục tự do, nhảy múa solo; Thi đấu theo các bối cảnh: công nghiệp, y dược, khách sạn, kho vận; Các môn thi đấu ngoài trời: võ tự do, bóng rổ, đồng diễn tập thể, bóng bàn, kungfu đối kháng.

Robot Unitree biễu diễn đấu quyền anh với người. Ảnh: JFDL.



487 trận tranh tài hứa hẹn nhiều điểm nhấn: cuộc đua 100m “người bay” với sự tham gia của 90 đội; và trận bóng đá 5 đấu 5 đầu tiên trên thế giới được điều khiển hoàn toàn bằng AI, không cần thao tác thủ công.

Quy mô tham dự năm nay lập kỷ lục với 280 đội, gồm 192 đội của các trường đại học và 88 đội của doanh nghiệp. Các trường danh tiếng Trung Quốc như Thanh Hoa, Bắc Đại đều góp mặt. Các đội doanh nghiệp có sự tham gia của các hãng robot hình người Trung Quốc như Tiangong, Unitree Robotics. Các đội tuyển quốc tế đến từ 15 quốc gia như Mỹ, Đức, Australia, Brazil, Nhật Bản...