Thế khó của ngành dệt may khi bị áp thuế 20% từ Mỹ

Ngày 31/7, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Theo đó, bắt đầu từ ngày 7/8/2025, hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 20%.

Đây là kết quả đạt được sau quá trình đàm phán song phương, giảm mạnh so với mức thuế ban đầu dự kiến lên tới 46%.

Ngành dệt may Việt Nam tiếp tục theo dõi sát sao mức thuế đối ứng chi tiết, cụ thể từ chính quyền Mỹ đưa ra.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, mức thuế 20% chính thức áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam, bao gồm hàng dệt may (ngoại trừ trường hợp bị xác định là hàng chuyển tải). Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cần nhanh chóng rà soát và điều chỉnh lại chiến lược giá cả, năng lực cạnh tranh để phù hợp với tình hình mới.

Một điểm đáng lưu ý hiện nay là Mỹ chưa công bố chi tiết chính thức các điều kiện để xác định hàng hóa bị coi là hàng "chuyển tải".

Theo thông tin ban đầu, hàng chuyển tải được hiểu là các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu đầu vào chủ yếu từ quốc gia thứ ba, giá trị gia tăng tại Việt Nam thấp hoặc chỉ qua các bước gia công đơn giản như cắt may sơ bộ, đóng gói lại.

Những mặt hàng này sẽ có nguy cơ chịu mức thuế cao. Tuy nhiên, quy trình và tiêu chí đánh giá cụ thể vẫn đang được phía Mỹ xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới – Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết.

Trong bối cảnh này, Hiệp hội Dệt may Việt Nam khuyến nghị các doanh nghiệp dệt may Việt Nam thực hiện các giải pháp như: Theo dõi chặt chẽ các thông báo chính thức tiếp theo từ phía chính quyền Mỹ để nắm được đầy đủ điều kiện xác định hàng chuyển tải. Chủ động rà soát và minh bạch hóa nguồn gốc nguyên liệu, đảm bảo đầy đủ chứng từ, xuất xứ rõ ràng; tăng cường tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao giá trị gia tăng trong các sản phẩm dệt may xuất khẩu để tránh bị rơi vào diện hàng chuyển tải.

Ông Trần Như Tùng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (ở giữa). Ảnh: Người Lao Động.

Trao đổi với VietTimes, ông Trần Như Tùng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết hiện Mỹ đang áp thuế 20% đối với hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam. Đây là mức thuế không chênh lệch nhiều so với các quốc gia đang cạnh tranh về hàng dệt may với Việt Nam, do đó chưa ảnh hưởng nhiều đến xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Mỹ.

“Điểm khó khăn của dệt may Việt Nam hiện nay là nhập nhiều nguyên liệu từ nước thứ ba. Trong khi nhiều doanh nghiệp chưa biết việc nhập nguyên liệu này có ảnh hưởng đến mức thuế mà Mỹ sẽ áp dụng hay không?”- ông Trần Như Tùng nói.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam lấy ví dụ về các tình huống, như: Doanh nghiệp mua vải nguyên liệu từ nước thứ ba, may ở Việt Nam, sau đó xuất đi Mỹ sẽ chịu mức thuế bao nhiêu phần trăm? Doanh nghiệp mua vải tại Việt Nam của Việt Nam, sau đó may ở Việt Nam thì hàng hóa xuất đi sẽ chịu mức thuế bao nhiêu?. Đây là vấn đề mà doanh nghiệp chưa thực sự chắc chắn.

Tuy nhiên, theo ông Tùng, điều này sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước, thay vì phải nhập khẩu từ nước khác. Trên cơ sở đó giúp các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp vải nguyên liệu trong nước có cơ hội để bán hàng hóa nhiều hơn. Mặc dù vậy, để thay thế thị trường nhập khẩu nguyên liệu vải từ nước thứ ba không dễ dàng, cần lộ trình và bước đi cụ thể.

“Để chủ động nguồn nguyên liệu vải trong nước phục vụ cho sản xuất trong nước về lâu dài, các doanh nghiệp phải đầu tư nhiều về ngành dệt nhuộm, làm vải. Đó là đầu tư nhà máy sợi, đầu tư nhà máy làm vải. Tuy nhiên để làm được như vậy cần có cơ chế hỗ trợ từ Chính Phủ, do công nghệ, kỹ thuật và vốn đầu tư cho ngành này rất tốn kém” – ông Trần Như Tùng nói.

Cũng theo ông Tùng, các vấn đề liên quan đến xử lý môi trường, nước thải,…trong trong hoạt động sản xuất vải nguyên liệu cũng cần nhiều nguồn lực về tài chính.

Đặc biệt, để phát triển các nhà máy nguyên liệu vải ở trong nước, rất cần sự đồng hành, hỗ trợ và ủng hộ của các địa phương. Bởi theo ông Tùng, đây là mấu chốt rất quan trọng để các doanh nghiệp có địa điểm đầu tư các nhà máy sản xuất.