Petrovietnam - VINATEX tạo sự bền vững trong chuỗi cung ứng “hóa chất - xơ sợi - dệt may”

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm giữa Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX) và Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVCHEM).

Dự lễ ký, về phía về phía VINATEX, có ông Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Cao Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; cùng đại diện lãnh đạo VINATEX, các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh lễ ký

Về phía Petrovietnam có ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ông Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc; cùng các Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; lãnh đạo VNPOLY, PVCHEM.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, dưới sự chỉ đạo sát sao của Petrovietnam, VNPOLY đã và đang nỗ lực triển khai các bước cần thiết để khởi động lại toàn bộ nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ, tập trung vào sản xuất sản phẩm chủ lực là xơ polyester (PSF) và sợi tái chế, nhằm phát huy năng lực sẵn có, khai thác hiệu quả tài sản đầu tư, góp phần tăng cường tỷ lệ nội địa hóa nguyên liệu cho ngành dệt may trong nước.

Tổng Giám đốc VNPOLY Trần Huy Thư: trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm hiện có của mỗi bên, các bên thống nhất ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc tiêu thụ sản phẩm xơ PSF do VNPOLY sản xuất

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động và sự phức tạp của chính sách thương mại thế giới diễn ra trong thời gian gần đây, ngành xơ sợi, dệt may và hóa dầu Việt Nam đang đối mặt với cả những cơ hội và thách thức trong việc đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định và nâng cao sức cạnh tranh. Các yếu tố đó đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải xây dựng được chiến lược phát triển bền vững và có những hành động linh hoạt để thích ứng.

Việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ giữa các đơn vị là bước đi chiến lược nhằm tạo sự bền vững trong chuỗi cung ứng “hóa chất - xơ sợi – dệt may”, hướng tới việc chủ động nguồn nguyên liệu trong nước, nâng cao giá trị gia tăng và tăng sức cạnh tranh cho tất cả các bên, góp phần phát triển bền vững ngành dệt may và hóa chất Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Sự hợp tác giữa VNPOLY và các đơn vị trực thuộc của VINATEX để cùng nâng cao khả năng cạnh tranh của các bên trên thị trường trong nước cũng như quốc tế

Theo ông Trần Huy Thư – Tổng Giám đốc VNPOLY, trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm hiện có của mỗi bên, các bên thống nhất ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc tiêu thụ sản phẩm xơ PSF do VNPOLY sản xuất. VNPOLY phối hợp với VINATEX lựa chọn 1-2 nhà máy khâu sau chạy thử nghiệm kéo sợi, dệt, nhuộm sản phẩm của VNPOLY để đánh giá chất lượng sản phẩm đảm bảo chất lượng trước khi cung cấp cho các khách hàng tiêu thụ xơ PSF; Cam kết chính sách ưu đãi hỗ trợ khách hàng chạy thử nghiệm phù hợp với giá thị trường.

Chủ tịch HĐQT VINATEX Lê Tiến Trường nhấn mạnh sự hợp tác thực chất, lâu dài giữa các bên

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao tinh thần hợp tác, nỗ lực giữa các đơn vị hai Tập đoàn, góp phần nâng cao chuỗi giá trị ngành dệt may Việt nam. Các số liệu nghiên cứu cho thấy, nhu cầu xơ PSF của nước ta khoảng 492 ngàn tấn/năm, phần lớn phải nhập khẩu. Trong khi đó sản phẩm dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ chiếm tới 20% tổng sản lượng xuất khẩu của cả nước. Vì vậy, việc nội địa hóa nguyên liệu cho ngành dệt may Việt Nam là việc cấp bách, đặc biệt khi Hoa Kỳ đang áp chính sách thuế quan đối với các sản phẩm dệt may nhập khẩu. Sự hợp tác giữa VNPOLY và các đơn vị trực thuộc của VINATEX để cùng nâng cao khả năng cạnh tranh của các bên trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa VNPOLY với các đơn vị Dệt may Hòa Thọ, VINATEX Phú Cường, Dệt may Việt Thắng, Dệt may Phong Phú

Ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm đưa Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ vận hành trở lại theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, đồng thời là minh chứng cho sự gắn kết, đồng hành giữa hai Tập đoàn kinh tế lớn của đất nước – Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Ông tin tưởng rằng, với sự cam kết, chia sẻ trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược chung, các bên sẽ cùng nhau xây dựng những giá trị dài hạn, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa VNPOLY với các đơn vị VINATEX Hồng Lĩnh, VINATEX Phú Hưng, Dệt may Huế, Sợi Phú Bài

Chủ tịch HĐQT VINATEX Lê Tiến Trường thay mặt các doanh nghiệp của Tập đoàn bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, hợp tác của Petrovietnam và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn trong nhiều năm qua. Ông Trường khẳng định, 12 doanh nghiệp của VINATEX đến với lễ ký kết vì lợi ích thực tế, hợp tác thực chất và lâu dài. Ông cho biết, nhu cầu xơ PSF trong thực tế tại Việt Nam đã tăng cao hơn nhiều so với trước, xu thế tăng cường sử dụng sợi pha PSF cũng tăng cao. Các doanh nghiệp VINATEX rất cần nguồn cung ứng xơ PSF của VNPOLY, nhằm đảm bảo các yêu cầu về xuất xứ hàng hóa vào các thị trường lớn như Hoa Kỳ, châu Âu.

Ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa VNPOLY và các đơn vị VINATEX Nam Định, Dệt may Nam Định, Dệt may Hà Nội, Dệt 8/3

Lãnh đạo Petrovietnam và VINATEX đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa VNPOLY và các đơn vị thuộc VINATEX:

Cũng tại lễ ký, PVCHEM đã ký kết thỏa thuận hợp tác với VNPOLY. Theo đó, hai đơn vị sẽ hợp tác toàn diện và lâu dài trên cơ sở phát huy các thế mạnh của mỗi bên là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hoá phẩm, hoá dầu, sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhựa tái chế (PET chip), sản phẩm xơ sợi; phối hợp để hợp tác, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của bên có nhu cầu.

PVChem và VNPOLY nhất trí tăng cường hợp tác trong toàn bộ chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của hai đơn vị, trao đổi, chia sẻ thông tin để triển khai thực hiện các cơ hội hợp tác, cung cấp sản phẩm, dịch vụ giữa các bên.