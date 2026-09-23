Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng hợp tác với nhiều đối tác ở Silicon Valley

Các thỏa thuận hướng tới thúc đẩy mạng lưới kết nối giữa Đà Nẵng với Silicon Valley, tăng cường tiếp cận nguồn lực đầu tư, chuyên gia, công nghệ và thị trường quốc tế cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ của UBND TP Đà Nẵng do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn, ngày 23/9, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng cho biết đã ký kết và trao loạt các thỏa thuận hợp tác (MOU) với các đối tác tại Silicon Valley, nhằm hướng tới thúc đẩy mạng lưới kết nối giữa Đà Nẵng với Silicon Valley, tăng cường tiếp cận nguồn lực đầu tư, chuyên gia, công nghệ và thị trường quốc tế cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố

Các đối tác gồm: Cyfendo, Inc., hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng; Janus Group, hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ và đầu tư; TBH Global, hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư và hợp tác xuyên biên giới; và cùng Patrick Long Family Office, quỹ đầu tư gia đình chuyên về tài chính và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp quốc tế.

Đoàn công tác của UBND TP Đà Nẵng do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn tại Tọa đàm “Kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo và Chuyên gia tại Silicon Valley nhằm phát triển các ngành công nghệ chiến lược” diễn ra tại Mỹ. Ảnh Ảnh Startupdanang.vn.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Tọa đàm “Kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo và Chuyên gia tại Silicon Valley nhằm phát triển các ngành công nghệ chiến lược” (Da Nang – Silicon Valley Innovation & Expert Network), do Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng phối hợp Quỹ đầu tư Janus Capital tổ chức.

Tọa đàm quy tụ các chuyên gia, doanh nhân người Việt đang làm việc tại Silicon Valley trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, an ninh mạng, robot và công nghệ thị giác máy tính.

Tại phiên đối thoại, các chuyên gia đề xuất đẩy nhanh đào tạo kỹ năng AI gắn với lợi thế du lịch và quản lý đô thị; tăng cường đào tạo nhân lực bán dẫn theo nhu cầu doanh nghiệp; chuẩn bị hạ tầng điện, trung tâm dữ liệu; mở rộng dữ liệu dùng chung an toàn; đồng thời hỗ trợ startup tiếp cận hạ tầng tính toán và nguồn lực nghiên cứu.