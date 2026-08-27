Tên lửa của Mỹ đạt độ chính xác đến từng phần triệu inch, hỗ trợ cho việc răn đe hạt nhân từ tàu ngầm

Các nhà khoa học Mỹ sử dụng hệ thống đo chính xác đến phần triệu inch để kiểm soát linh kiện, bảo đảm tên lửa Trident II D5LE đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe.

Các nhà khoa học Mỹ vừa hoàn thành một bước kiểm soát chất lượng quan trọng đối với chương trình tên lửa Trident II D5 Life Extension (D5LE), bảo đảm những linh kiện cấu thành hệ thống tên lửa đạn đạo chiến lược này đáp ứng các tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe.

Tại Naval Surface Warfare Center Corona Division (NSWC Corona), các nhà khoa học có thể đo kích thước của linh kiện với độ chính xác xuống tới phần triệu inch. Đây là mức sai số cực nhỏ cần thiết để duy trì khả năng sẵn sàng của các tên lửa hạt nhân Trident được Hải quân Mỹ triển khai trên tàu ngầm.

Các dưỡng đo siêu chính xác bảo đảm linh kiện tên lửa

“Nhờ những dưỡng đo này, mọi linh kiện từ tất cả các nhà sản xuất đều được chế tạo chính xác”, Michael Pierce, quản lý chi nhánh Đánh giá giao diện vũ khí thuộc NSWC Corona, cho biết.

Theo ông Pierce, công việc tại phòng thí nghiệm giúp bảo đảm các hệ thống vũ khí hoạt động đúng như thiết kế mỗi khi được sử dụng.

Các nhà khoa học sử dụng những dưỡng đo giao diện chuyên dụng để kiểm tra hình dạng, độ lắp khớp và chức năng của các bộ phận tên lửa với dung sai chỉ ở mức phần triệu inch. Những công cụ này giúp xác nhận linh kiện được chế tạo đúng hình dạng và kích thước cần thiết, từ đó có thể lắp ráp chính xác và hoạt động theo thiết kế khi được tích hợp lên tàu ngầm.

NSWC Corona chịu trách nhiệm kiểm soát và phân phối các bộ dưỡng đo này tới những đối tác thuộc ngành công nghiệp quốc phòng tham gia sản xuất, lắp ráp tên lửa Trident.

Việc sử dụng các dưỡng đo đạt chuẩn là yêu cầu bắt buộc. Nhờ đó, những tên lửa do các nhà thầu quốc phòng chế tạo phải đáp ứng các thông số kỹ thuật do Hải quân Mỹ đặt ra trước khi được đưa vào hệ thống.

“Chúng tôi có các kỹ sư thiết kế những công cụ chuyên dụng có độ chính xác rất cao”, Pierce nói. Những công cụ này sau đó được chứng nhận dựa trên các tiêu chuẩn đo lường cao nhất của Mỹ nhằm bảo đảm độ chính xác.

Điểm đáng chú ý là bản thân dưỡng đo cũng phải được kiểm định với độ chính xác cực cao. Nói cách khác, Hải quân Mỹ không chỉ kiểm tra tên lửa mà còn phải kiểm soát chính xác công cụ được dùng để chế tạo tên lửa.

Tên lửa đạn đạo được phóng dưới nước từ tàu ngầm

Trident II D5 Life Extension là phiên bản kéo dài vòng đời của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5. Tên lửa được phóng từ dưới mặt nước, tạo ra một năng lực răn đe quan trọng và khả năng đáp trả có tính sống còn trước các mối đe dọa lớn.

Hệ thống này nằm trong cấu trúc lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Mỹ. Việc triển khai tên lửa trên tàu ngầm giúp Washington duy trì một năng lực khó bị phát hiện và vô hiệu hóa hoàn toàn, qua đó bảo đảm khả năng đáp trả ngay cả trong kịch bản các lực lượng hạt nhân trên đất liền bị tấn công.

Chương trình Strategic Systems Programs thuộc Hải quân Mỹ chịu trách nhiệm quản lý và cung cấp hệ thống vũ khí này cho lực lượng tác chiến.

“Gần như mọi hệ thống vũ khí được các thủy thủ và lính thủy đánh bộ triển khai đều dựa vào những dưỡng đo giao diện chuyên dụng của Hải quân để bảo đảm trạng thái sẵn sàng hoạt động cao nhất”, Pierce cho biết.

Từ một phép đo chỉ nhỏ hơn độ dày của nhiều vật thể thông thường rất nhiều, công việc tại NSWC Corona vì thế có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của những hệ thống vũ khí chiến lược.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng các phép đo ở cấp độ vi mô này tạo ra tác động trên quy mô lớn. Không chỉ hỗ trợ chương trình Trident, công nghệ đo lường của NSWC Corona còn được áp dụng cho nhiều hệ thống vũ khí khác trong hạm đội.

Mục tiêu cuối cùng là giúp binh sĩ có thể tin tưởng rằng hệ thống họ vận hành sẽ hoạt động đúng thông số khi cần thiết.

Đằng sau một hệ thống tên lửa chiến lược như Trident II D5LE không chỉ có tên lửa và tàu ngầm. Đó là cả một mạng lưới gồm kỹ sư, nhà sản xuất, phòng thí nghiệm và nhân sự quân sự cùng tham gia vào từng công đoạn.

Trong mạng lưới đó, nhóm chuyên gia tại Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Đo lường của NSWC Corona đảm nhận một nhiệm vụ đặc biệt: bảo đảm chính những công cụ dùng để chế tạo và lắp ráp tên lửa cũng phải đạt độ chính xác đủ cao để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của hệ thống.

Với Trident II D5LE, sai số chỉ vài phần triệu inch có thể trở thành vấn đề đáng kể. Bởi vậy, một trong những tuyến kiểm soát quan trọng nhất của chương trình lại nằm ở nơi mắt thường gần như không thể nhìn thấy — những phép đo chính xác đến cấp độ vi mô.

Theo Defense News, IE