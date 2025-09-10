Tàu vũ trụ của SpaceX đã phát nổ bao nhiêu lần?

Trong 10 lần phóng, có tới 6 lần phương tiện này đã bị phá hủy. Tuy nhiên, theo triết lý "thất bại nhanh, học hỏi nhanh" của SpaceX, mỗi thất bại đều mang lại dữ liệu quý giá để cải thiện thiết kế.

Kể từ năm 2023, SpaceX đã thực hiện 10 chuyến bay thử nghiệm cho hệ thống tên lửa Starship, với mục tiêu là đưa con người lên các hành tinh khác. Là một công nghệ đầy tham vọng, Starship đã trải qua nhiều thất bại:

Chuyến bay thử nghiệm 1 (tháng 4/2023): Ngay trong lần phóng đầu tiên, Starship đã gặp sự cố khi một số động cơ không hoạt động. Thiếu lực đẩy, con tàu mất kiểm soát và bị hệ thống tự hủy kích hoạt sau vài phút bay. Mặc dù thất bại, SpaceX đã thu thập được nhiều dữ liệu quan trọng về quá trình cất cánh và tách tầng.

Chuyến bay thử nghiệm 2 (tháng 11/2023): Đây là một bước tiến lớn khi tất cả các động cơ đều hoạt động và Starship đã tách khỏi tầng đẩy thành công. Tuy nhiên, một đám cháy bùng phát ở phần đuôi tàu do khí oxy lỏng rò rỉ, dẫn đến việc con tàu bị phá hủy khi đang ở độ cao 93 dặm.

Chuyến bay thử nghiệm 3 (đầu năm 2024): Starship đã đạt được vận tốc cần thiết để vào quỹ đạo. Tuy nhiên, khi quay trở lại bầu khí quyển, con tàu mất kiểm soát do một van bị tắc, dẫn đến sự phá hủy do ma sát và nhiệt độ cao. SpaceX xác định đây là nguyên nhân chính của sự cố.

Chuyến bay thử nghiệm 7 (tháng 1/2025): Sau khi tách tầng thành công, Starship bị rò rỉ nhiên liệu ở phần đuôi, gây ra một loạt đám cháy. Sự cố này đã làm mất liên lạc và dẫn đến việc con tàu bị phá hủy.

Chuyến bay thử nghiệm 8 (tháng 3/2025): Tương tự như lần trước, Starship đã có một cú phóng và tách tầng hoàn hảo, nhưng sau đó một vụ nổ nhỏ ở đuôi xe đã làm mất một số động cơ. Điều này dẫn đến việc con tàu mất kiểm soát và bị phá hủy.

Chuyến bay thử nghiệm 9 (tháng 5/2025): Đây là thất bại gần đây nhất, khi cả tầng đẩy Super Heavy và mô-đun Starship đều bị phá hủy. Nguyên nhân được xác định là rò rỉ nhiên liệu, khiến con tàu quay tròn mất kiểm soát và bị phá hủy khi quay trở lại bầu khí quyển Trái đất.

Mặc dù số lần thất bại nhiều hơn thành công, Elon Musk và SpaceX vẫn kiên định với mục tiêu của mình. Họ hiểu rằng việc chế tạo một phương tiện vũ trụ có thể tái sử dụng hoàn toàn và có khả năng đưa 100 người lên không gian là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Mỗi vụ nổ không phải là một bước lùi, mà là một bài học đắt giá giúp họ cải tiến và hoàn thiện thiết kế.

SpaceX vẫn tiếp tục lên kế hoạch cho các chuyến bay thử nghiệm tiếp theo trong những năm tới. Sự kiên trì này cho thấy quyết tâm của công ty trong việc biến Starship thành hiện thực, mở ra một kỷ nguyên mới của du hành vũ trụ.



