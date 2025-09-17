Tập đoàn dược phẩm hàng đầu Nhật Bản sử dụng AI dự đoán nhu cầu thuốc, cắt giảm chất thải

VietTimes - Theo Takeda, một nhóm năm người trước đây phải mất một tuần để dự báo nhu cầu dược phẩm. Với sự hỗ trợ của AI, quá trình này được rút ngắn xuống chỉ còn vài giờ.

Takeda, tập đoàn dược phẩm hàng đầu Nhật Bản, đang đi tiên phong trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo nhu cầu thuốc. Động thái này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, giảm lãng phí mà còn đảm bảo nguồn cung ổn định, đặc biệt với những loại thuốc quý hiếm, có giá trị cao.

Theo Takeda, một nhóm năm người trước đây phải mất một tuần để dự báo nhu cầu dược phẩm. Với sự hỗ trợ của AI, quá trình này được rút ngắn xuống chỉ còn vài giờ. Nguồn lực tiết kiệm được sẽ được phân bổ cho các nhiệm vụ phức tạp hơn.

AI hiện đang được sử dụng để dự đoán nhu cầu cho khoảng 100 trong số 150 sản phẩm mà Takeda bán tại Nhật Bản. Đây là những sản phẩm có dữ liệu lịch sử phong phú, giúp AI có thể học hỏi và đưa ra dự báo chính xác trong ba năm tới, dựa trên các yếu tố như giá cả, thị phần, đối tượng mục tiêu và hiệu suất bán hàng.

Tomohiro Yoshinari, phó chủ tịch phụ trách quản lý chuỗi cung ứng của Takeda, nhấn mạnh rằng AI giúp loại bỏ sự thiên vị của con người: "Chúng tôi đã tạo ra một hệ thống không cần sự can thiệp của con người để có thể đưa ra những dự đoán khách quan".

Một trong những vấn đề nan giải của ngành dược phẩm là lãng phí do thuốc hết hạn sử dụng. Vấn đề này ngày càng trở nên nghiêm trọng khi giá thuốc tăng cao. Theo một báo cáo, các bệnh viện đại học tại Nhật Bản đã phải loại bỏ trung bình 1,36 triệu yên (9.200 USD) tiền thuốc hết hạn tại mỗi cơ sở vào năm ngoái. Bằng cách dự đoán nhu cầu chính xác hơn, Takeda hy vọng sẽ giảm thiểu đáng kể tình trạng này.

AI có khả năng phân tích và tìm ra mối liên hệ giữa các điểm dữ liệu dường như không liên quan, từ đó đưa ra dự báo chính xác hơn so với con người. Việc cập nhật dự đoán thường xuyên cũng cho phép công ty phản ứng nhanh hơn với những thay đổi bất ngờ trên thị trường.

Nâng cao khả năng quản lý chuỗi cung ứng

Bên cạnh AI, Takeda còn ứng dụng công nghệ blockchain để nâng cao khả năng quản lý hàng tồn kho. Công ty đã bắt đầu triển khai nền tảng dữ liệu ML Chain do Mitsubishi Logistics phát triển để theo dõi khoảng 30-40 loại dược phẩm tại các trung tâm phân phối. Nền tảng này theo dõi vị trí, nhiệt độ và các dữ liệu quan trọng khác của sản phẩm, giúp loại bỏ tình trạng phân phối không đồng đều và đảm bảo nguồn cung ổn định.

"Số lượng dược phẩm có hạn sử dụng ngắn và giá cao đang gia tăng, vì vậy việc chỉ dự trữ hàng tồn kho không còn đủ để đảm bảo nguồn cung ổn định nữa", Yoshinari giải thích. "Chúng ta cần quản lý hàng tồn kho và nguồn cung một cách hợp lý, và chuyển đổi số là điều cần thiết để ứng phó nhanh chóng", ông nói thêm.

Tuy nhiên, vai trò của con người vẫn không thể thiếu. Takeda sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp dự báo truyền thống cho các sản phẩm mới hoặc thuốc điều trị bệnh hiếm gặp, nơi dữ liệu lịch sử không đủ để AI học hỏi. Trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai hay đại dịch, con người sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên thông tin thực tế không thể thu thập trong thời gian ngắn.

Với việc tích hợp AI vào chuỗi cung ứng, Takeda không chỉ cải thiện hiệu quả hoạt động mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành dược phẩm, mở ra một kỷ nguyên mới của việc sản xuất và phân phối thuốc.

Theo Nikkei Asia