Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: “Tôi sẽ tận tụy, công tâm, toàn tâm toàn ý vì Thủ đô”

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ làm hết sức mình, tận tụy, công tâm, khách quan, không ngại khó, không né tránh, toàn tâm, toàn ý cùng tập thể Thành ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô...

Sáng 4/11, Tổng bí thư Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết rất xúc động khi được Bộ Chính trị tin tưởng, phân công đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông nói đây là niềm tin của Đảng và cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của người cán bộ phải đem hết tâm huyết, trí tuệ để phụng sự nhân dân, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô.

Tổng bí thư Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: TTXVN.

Ông Nguyễn Duy Ngọc gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng bí thư Tô Lâm đã luôn tin tưởng, quan tâm và chỉ bảo tận tình trong suốt quá trình công tác. Ông cho biết Hà Nội là nơi ông từng gắn bó trong những năm đầu sự nghiệp, từ một chiến sĩ Công an Thủ đô, được tôi luyện qua thực tiễn sinh động, học những bài học đầu tiên về tinh thần cống hiến, phục vụ nhân dân, sự tận tụy, liêm chính và trách nhiệm trong công việc.

"Đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội là một vinh dự lớn nhưng cũng là trọng trách nặng nề", ông Ngọc nhấn mạnh và cho biết sẽ lĩnh hội đầy đủ và quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Tổng bí thư.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hanoi.gov.vn.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định sẽ làm hết sức mình, tận tụy, công tâm, khách quan, không ngại khó, không né tránh, toàn tâm, toàn ý cùng tập thể Thành ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Ông Ngọc cam kết cùng tập thể Thành ủy giữ vững sự đoàn kết thống nhất, lấy lợi ích chung làm trọng, lấy con người làm trung tâm và thước đo mọi sự phát triển, nói đi đôi với làm, hành động vì dân, vì nước, vì Thủ đô.

Cho biết chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm, có những vấn đề chiến lược lâu dài, có những vấn đề cấp bách trước mắt, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội tin rằng với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, với truyền thống vẻ vang và bản lĩnh của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội, chúng ta nhất định sẽ làm được và làm tốt hơn.

Các lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Tân bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Hanoi.gov.vn.

"Xin được cùng toàn thể các đồng chí nắm chặt tay nhau, vững bước trên con đường xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, là trái tim của Tổ quốc, là niềm tin của cả nước và là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam", ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Ông Ngọc gửi lời cảm ơn bà Bùi Thị Minh Hoài, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, về sự cống hiến hết mình cho thành quả của Thủ đô trong những năm qua, mong bà sẽ tiếp tục dành tình cảm, đóng góp xây dựng Thủ đô trong thời gian tới.