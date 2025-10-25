Không ai an toàn trong không gian mạng nếu không có nỗ lực chung toàn cầu

Phát biểu tại Lễ ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, Tổng thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh rằng không ai an toàn trong không gian mạng nếu chưa có sự an toàn chung và kêu gọi một phản ứng toàn cầu để đối phó tình trạng này.

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ vinh dự khi tham gia sự kiện lịch sử này và cảm ơn Việt Nam đã tổ chức và dẫn dắt các quốc gia tiến gần nhau hơn trong nỗ lực chung.

Ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hà Nội và Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, đồng thời khẳng định vị thế của thành phố như hiện thân của tinh thần thời đại số với sự đổi mới, khả năng và kết nối. Liên Hợp Quốc tự hào hợp tác với Việt Nam để hiện thực hóa ngày trọng đại này.

Nhấn mạnh đặc điểm nổi bật của thời đại kỹ thuật số, Tổng Thư ký lưu ý công nghệ đã thay đổi cách vận chuyển hàng hóa, dịch vụ, kết nối toàn cầu và lan truyền ý tưởng với tốc độ chưa từng có. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghệ, trong đó không gian mạng đã trở thành môi trường thuận lợi cho tội phạm hoạt động với phạm vi và tốc độ chưa từng thấy. Tác động do tội phạm mạng gây ra không chỉ là tài chính mà còn làm xói mòn lòng tin vào các thể chế, làm suy yếu pháp quyền và gây tổn hại thực tế.

"Mỗi ngày, những vụ lừa đảo tinh vi lừa đảo nhiều gia đình, cướp đi sinh kế và làm thất thoát hàng tỷ đô la từ nền kinh tế của chúng ta. Nội dung lạm dụng tình dục trẻ em kinh hoàng để lại chấn thương suốt đời. Dòng tiền bất hợp pháp, được che giấu thông qua tiền điện tử và giao dịch kỹ thuật số, tài trợ cho việc buôn bán ma túy, vũ khí và khủng bố. Và các doanh nghiệp, bệnh viện và sân bay đều bị tê liệt vì các cuộc tấn công bằng phần mềm tống tiền", Tổng thư ký nhấn mạnh

Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh rằng không ai an toàn trong không gian mạng nếu chưa có sự an toàn chung và kêu gọi một phản ứng tập thể, toàn cầu để đối phó tình trạng này.

Sau 5 năm đàm phán phức tạp, các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã đưa ra Công ước về tội phạm mạng, văn bản pháp lý ràng buộc nhằm tăng cường phòng thủ chung trước tội phạm mạng. Công ước cam kết bảo vệ các quyền cơ bản con người như quyền riêng tư, phẩm giá và sự an toàn cả trực tuyến và ngoại tuyến, và thể hiện sức mạnh của chủ nghĩa đa phương trong giải quyết vấn đề toàn cầu.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tham dự Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng ngày 25/10

Một điểm đột phá quan trọng của Công ước là cho phép chia sẻ bằng chứng số xuyên biên giới, một trở ngại lớn trong việc truy cứu công lý khi thủ phạm, nạn nhân và dữ liệu đều ở những quốc gia khác nhau. Công ước cũng xác định việc phát tán hình ảnh riêng tư không được đồng ý là tội phạm, đồng thời khuyến khích các biện pháp bảo vệ nạn nhân như quyền phục hồi, bồi thường và xóa bỏ nội dung bất hợp pháp.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chia sẻ rằng Công ước bổ sung cho các hiệp ước và sáng kiến toàn cầu khác như Hiệp ước Tương lai, Hiệp ước Kỹ thuật số Toàn cầu, Đối thoại toàn cầu về Quản trị AI và Ban khoa học quốc tế độc lập về AI (sắp được thành lập tại Liên Hợp Quốc), tạo nền tảng vững chắc cho một không gian kỹ thuật số an toàn và bảo mật.

Cuối bài phát biểu, Tổng Thư ký kêu gọi các quốc gia phê chuẩn và thực thi Công ước một cách đầy đủ, biến cam kết thành hành động hàng ngày. Liên Hợp Quốc cam kết đồng hành và hỗ trợ các quốc gia thông qua các cơ quan liên quan, nhằm xây dựng năng lực, gia tăng điều tra và hợp tác xuyên biên giới. Tổng thư ký mong muốn tận dụng thời điểm này để xây dựng một không gian mạng tôn trọng nhân phẩm và quyền con người, đồng thời bảo đảm thời đại kỹ thuật số mang lại hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho tất cả mọi người.