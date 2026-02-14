Starlink của tỷ phú Elon Musk được thí điểm triển khai 600.000 thiết bị đầu cuối tại Việt Nam

Starlink của tỷ phú Elon Musk được cấp phép triển khai thí điểm tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, mở ra không gian kết nối mới cho vùng sâu, vùng xa và khu vực hạ tầng viễn thông còn hạn chế.

Internet vệ tinh Starlink của SpaceX, công ty do Elon Musk sáng lập, cho tốc độ tải về 200 Mbps (ảnh chụp tại một phiên thử nghiệm).

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) thông tin việc vừa cấp Giấy phép thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO) tại Việt Nam cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, dự án do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk phát triển.

Trong khi đó, Cục Tần số vô tuyến điện cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho doanh nghiệp này.

Đồng thời, đơn vị chức năng của Bộ cũng đã có công văn gửi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và sở khoa học và công nghệ các tỉnh, thành phố thông báo về việc cấp phép, nhằm bảo đảm phối hợp quản lý trong quá trình triển khai.

Theo giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, giai đoạn đầu doanh nghiệp được triển khai 4 trạm cổng gateway và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối tại Việt Nam. Đây là quy mô đáng chú ý trong bối cảnh dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp còn tương đối mới tại thị trường trong nước.

Việc cấp phép được thực hiện theo cơ chế thí điểm có kiểm soát, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ tài nguyên tần số – nguồn lực quốc gia hữu hạn, vừa tạo không gian thử nghiệm cho công nghệ đột phá. Hành lang pháp lý rõ ràng cho mở rộng vùng phủ sóng Internet từ quỹ đạo tầm thấp được xem là nền móng quan trọng để hệ sinh thái kết nối số phát triển ổn định, dài hạn.

Trước đó, ngày 26/3/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 659/QĐ-TTg cho phép thí điểm có kiểm soát triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo quyết định này, SpaceX được thí điểm đầu tư, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại hình mạng viễn thông vệ tinh sử dụng công nghệ quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam trên nguyên tắc bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thời gian thí điểm là 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và phải kết thúc trước ngày 1/1/2031.

Tại buổi họp báo tháng 12/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Cục Viễn thông cho biết Internet vệ tinh đóng vai trò bổ trợ cho hạ tầng viễn thông mặt đất, giúp duy trì liên lạc tại các khu vực sóng yếu và đặc biệt phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai nhờ không phụ thuộc vào hệ thống truyền dẫn truyền thống.

"Internet vệ tinh là kênh dự phòng quan trọng khi xảy ra bão lũ", Cục Viễn thông cho hay.

Các dịch vụ Internet vệ tinh, trong đó có Starlink, được kỳ vọng đóng vai trò bổ trợ cho hạ tầng viễn thông cố định và di động mặt đất của các nhà mạng trong nước. Mô hình này đặc biệt phù hợp tại khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo - nơi việc kéo cáp quang hoặc xây dựng hạ tầng truyền dẫn gặp nhiều khó khăn.

Trong điều kiện thiên tai, thảm họa khi hạ tầng viễn thông mặt đất bị gián đoạn, kết nối từ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp có thể trở thành phương án dự phòng quan trọng, góp phần duy trì thông tin liên lạc và phục vụ công tác điều hành, cứu hộ, cứu nạn.