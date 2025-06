Siêu dự án 1 tỷ USD tại Bình Dương của Kim Oanh Group có động thái mới

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND về việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất và điều chỉnh diện tích, mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Một Thế Giới – The One World.

Dự án Một Thế Giới – The One World (tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, tổng diện tích thu hồi và điều chỉnh là 228.893 m2. Trong đó, UBND tỉnh tiến hành giao đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích 228.425 m2, mục đích sử dụng đất ở đô thị; Giao đất không thu tiền sử dụng đất với diện tích 115.427 m2 để làm đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng và đất công trình giao thông; Cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm với diện tích 34.706 m2 để xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục, dịch vụ thương mại.

UBND tỉnh cũng điều chỉnh diện tích đất cho Kim Oanh Group thực hiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài ranh dự án với diện tích khoảng 85.445 m2, bao gồm đất giao thông đối ngoại, đất kỹ thuật khác, đất cây xanh chuyên dụng và đất sông suối, kênh rạch.

Thời gian sử dụng đất được xác định đến 25/6/2075, giá đất sẽ được tính toán, xác định theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM, sau khi đơn vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính; xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Chi cục Thuế khu vực XVI tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan; thông báo cho doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, lệ phí theo quy định.

The One World là dự án khu đô thị phức hợp do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Kim Oanh Group) làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô gần 50 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, được hợp tác phát triển với các tập đoàn Nhật Bản như Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development.