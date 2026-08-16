Máy bay Vietnam Airlines phải quay đầu sau cú cất cánh bất thường ở Munich

Boeing 787-9 của Vietnam Airlines gặp sự cố khi cất cánh từ Munich, xoay đầu muộn, vượt cuối đường băng rồi phải quay lại sân bay để kiểm tra.

Một chiếc Boeing 787-9 Dreamliner của hãng hàng không Vietnam Airlines đã gặp phải sự cố nghiêm trọng khi cất cánh từ sân bay Munich, Đức, hôm 15/8, sau khi máy bay xoay đầu quá muộn, vượt qua cuối đường băng rồi mới rời mặt đất, và sau đó phải quay trở lại sân bay.

Sự cố xảy ra với chuyến bay VN34 từ Munich đến Hà Nội, sử dụng máy bay Boeing 787-9 mang số đăng ký VN-A867. Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, máy bay khởi hành vào khoảng đầu giờ chiều theo giờ địa phương nhưng không tiếp tục hành trình đến Việt Nam mà phải quay lại Munich.

Video do những người quan sát máy bay ghi lại cho thấy chiếc Boeing 787 tăng tốc trên đường băng 26L nhưng tiếp tục chạy gần như đến cuối đường băng thay vì cất cánh tại điểm thông thường. Khi máy bay rời mặt đất, một lượng lớn bụi bị cuốn lên phía sau.

Theo trang Aviation Herald, sự cố được mô tả là “xoay đầu muộn, va đuôi và vượt cuối đường băng”, sau đó máy bay gặp vấn đề với lốp. Một số nguồn cho biết máy bay đã đi ra ngoài phần cuối đường băng trước khi có thể hoàn toàn rời mặt đất.

Chiếc Boeing 787 phải bay vòng để quay lại Munich

Sau khi cất cánh, tổ lái quyết định không tiếp tục chuyến bay tới Hà Nội. Máy bay bay vòng trong khu vực Munich và lên độ cao khoảng 9.000 feet (2.743 m), trong khi tổ lái chuẩn bị cho việc quay lại sân bay.

Do đây là chuyến bay đường dài và máy bay đã được nạp nhiên liệu cho hành trình tới Việt Nam, việc hạ cánh ngay có thể khiến trọng lượng máy bay cao hơn mức tối ưu. Vì vậy, máy bay được cho là đã bay chờ trong khoảng hơn một giờ để tiêu hao nhiên liệu trước khi quay lại.

Trong thời gian này, lực lượng khẩn cấp tại sân bay Munich được đặt trong trạng thái sẵn sàng.

Trước khi hạ cánh, chiếc Boeing 787 thực hiện một hoặc nhiều lượt bay thấp qua đường băng để nhân viên mặt đất có thể quan sát tình trạng máy bay và đánh giá những hư hại có thể xảy ra ở phần đuôi cũng như các bộ phận khác.

Hạ cánh an toàn nhưng nhiều lốp bị hư hỏng

Chiếc VN-A867 cuối cùng hạ cánh xuống đường băng 26R tại Munich. Lực lượng cứu hộ lập tức tiếp cận máy bay.

Theo các nguồn tin hàng không, một số lốp của bộ càng đáp đã bị hư hỏng nghiêm trọng, thậm chí bị xé rách trong quá trình hạ cánh. Máy bay sau đó được kiểm tra tại khu vực đường lăn.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy máy bay bị hư hại.

Các hình ảnh sau sự cố cho thấy phần dưới máy bay có dấu hiệu hư hại, trong khi khu vực càng đáp xuất hiện nhiều mảnh vật liệu và dấu hiệu hư hỏng. Máy bay được cho là đã gặp "tailstrike", tức phần đuôi hoặc phần dưới phía sau thân máy bay tiếp xúc với mặt đường trong quá trình xoay đầu cất cánh.

Điều đáng mừng là chưa có báo cáo về người bị thương trong sự cố.

Một hình ảnh khác cho thấy lốp của máy bay bị hư hỏng.

Nguyên nhân vẫn chưa được xác định

Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân khiến chiếc Boeing 787 phải chạy gần hết chiều dài đường băng trước khi cất cánh.

Một số giả thuyết trên mạng xã hội tập trung vào khả năng liên quan đến tính toán hiệu suất cất cánh hoặc cấu hình máy bay, nhưng những thông tin này chưa được cơ quan điều tra xác nhận và không nên được xem là nguyên nhân của sự cố.

Việc xác định nguyên nhân sẽ cần dựa trên dữ liệu chuyến bay, dữ liệu buồng lái, tình trạng kỹ thuật của máy bay cũng như các thông tin từ tổ lái và kiểm tra hiện trường.

Sự cố khiến đường băng phía Bắc của sân bay Munich phải đóng cửa trong một thời gian, gây ảnh hưởng tới hoạt động khai thác và có thể dẫn tới các chuyến bay bị chậm.

Chiếc Boeing 787-9 VN-A867 trước đó đã thực hiện chuyến bay VN35 từ Hà Nội tới Munich, trước khi được sử dụng cho chuyến bay VN34 quay trở lại Việt Nam.

Theo Aviation Herald, Airlive