Sau 5 ngày bỏ công an cấp huyện: Bộ máy mới vận hành ra sao?

Chiều 5/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết việc tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của lực lượng công an là một chủ trương rất lớn của Bộ Chính trị, của Đảng và Chính phủ, được thực hiện trong một thời gian tương đối ngắn.

Theo ông Tuyên, thực hiện Nghị định số 02 ngày 18/2 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, từ ngày 1/3 ngành công an tiếp nhận thêm 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành, đồng thời mô hình tổ chức công an cấp địa phương giảm từ 3 cấp xuống 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã).

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, trong thời gian ngắn ngành công an đã thực hiện khối lượng rất lớn với yêu cầu cao. Đến nay, Bộ Công an đã hoàn thiện tốt nhiệm vụ kiện toàn bộ máy.

Cụ thể, Bộ Công an đã giải thể 694 công an cấp huyện, 5.916 đội trực thuộc và số cán bộ rất lớn được điều chuyển. Khi không tổ chức công an cấp huyện, chức năng, nhiệm vụ của công an cấp huyện được điều chỉnh giao cho công an cấp tỉnh và công an cấp xã.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Đình Huy.

Trong đó, các nhiệm vụ liên quan đến công tác điều tra hình sự được chuyển cho công an cấp tỉnh, ở địa phương chỉ còn cơ quan điều tra cấp tỉnh.

Đối với nhóm các nhiệm vụ liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính chủ yếu được điều chỉnh giao cho công an cấp xã.

Cho đến nay sau 5 ngày vận hành bộ máy mới, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết mọi việc hoạt động ổn định, việc giải quyết thủ tục của người dân không bị gián đoạn, cơ bản không có gì vướng mắc. Lãnh đạo Bộ Công an đã cử các đoàn tới các địa phương để kiểm tra, giám sát các hoạt động, giải quyết các vấn đề kịp thời.

Nhấn mạnh tinh thần mới về hoạt động của công an cấp xã, theo ông Tuyên các công việc liên quan tới quản lý Nhà nước, quản lý hành chính, dịch vụ công sẽ được các đơn vị này thực hiện, giải quyết. Bộ Công an đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về phân cấp thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến khi không tổ chức công an cấp huyện.

Nếu đủ điều kiện, công an cấp xã sẽ thực hiện tiếp nhận, giải quyết được 35 dịch vụ công, thủ tục hành chính như đăng ký ô tô, cấp thẻ căn cước, cấp đổi giấy phép lái xe…