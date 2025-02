Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn làm trợ lý Bộ trưởng Công an

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức trợ lý Bộ trưởng Công an.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn. Ảnh: TTXVN.

Ngày 26/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 399 bổ nhiệm trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an giữ chức Trợ lý Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Trước khi giữ cương vị Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị, ông Nguyễn Ngọc Toàn từng làm Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Cục trưởng Cục Tham mưu Chính trị Công an nhân dân và Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.