Sau 17 ngày điều trị, tình hình BN1440 nhập cảnh trái phép thế nào?

Thông tin từ bác sĩ Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết hôm nay kết quả xét nghiệm lần thứ 9 của BN1440, vẫn dương tính với SARS-CoV-2, sau 17 ngày điều trị COVID-19, dù BN không có bất cứ biểu hiện gì bất thường.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho hay các mẫu bệnh phẩm của BN1440 được gửi đến Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm thường xuyên.

Theo bác sĩ Minh, vì COVID-19 là bệnh chưa có thuốc đặc trị, bệnh nhân không có triệu chứng nên được theo dõi sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng tại BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

BN1440 là người nhập cảnh trái phép, nằm trong nhóm người từ Myanmar về Việt Nam qua đường mòn lối mở lúc rạng sáng hôm 24/12. Người này sau khi đi xe đò liên tỉnh đã về nhà ở xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Được người nhà đã thông báo với cơ quan chức năng địa phương, BN1440 và toàn bộ người tiếp xúc được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV.

15 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với BN1440 đã nhận kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ hai.

Liên quan đến BN1440, Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ xem xét, có thể khởi tố hình sự vụ án, nhằm điều tra rõ sự việc.

Cùng nhóm nhập cảnh trái phép với BN1440 sau đó có thêm BN1451 (cư trú TP.HCM, đã được đưa đi điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi), BN1452 (cư trú Đồng Tháp, đã được cách ly điều trị tại BV Đa khoa ), BN1453 (cư trú quận 9 – TP.HCM, đã được đưa đi điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi.

Ngày 1/1/2021, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây đưa BN1440 và nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị nhiễm COVID-19.

Theo quyết định khởi tố bị can của Công an tỉnh An Giang, có 5 đối tượng bị khởi tố gồm: Phan Phi Hùng (41 tuổi),Trương Chí Tài (29 tuổi), Lê Văn Dinh (còn gọi là Hiền, 30 tuổi), Phạm Thanh Hập (còn gọi là Hạp, 30 tuổi) và Trang Văn Út (31 tuổi, cùng ở huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Trong nhóm 5 bị can, cơ quan Công an xác định người đứng đầu nhóm này là Phan Phi Hùng. Cụ thể, Hùng là người đã liên lạc trực tiếp với các đối tượng từ nước ngoài để tổ chức đưa nhóm người đi cùng BN1440 vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hồ sơ điều tra ghi nhận 4 bị can còn lại đã chở người nhập cảnh trái phép qua đường biên giới thuộc huyện An Phú đi thành phố Châu Đốc, hoặc chở đến các địa điểm mà người vượt biên trái phép yêu cầu. Ngoài khởi tố 5 bị can nêu trên, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy tìm những đối tượng khác có liên quan.