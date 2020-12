Bắt khẩn cấp người đón BN1440 và nhóm nhập cảnh trái phép

Chiều hôm nay, ngày 31/12, thông tin từ đại tá Lâm Thành Sol, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ Phan Thanh Hùng (39 tuổi, ngụ tại xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang), là nghi can điều hành đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngoài tổ chức đưa những người vượt biên giao cho tài xế xe 7 chỗ, Hùng còn nhận tiền của gia đình những người nhập cảnh trái phép.

Theo cơ quan điều tra, khi biết công an truy lùng những người tổ chức cho nhóm vượt biên của BN1440 nhập cảnh trái phép, Hùng đã trốn lên Bình Dương. Công an An Giang đã phối hợp với Công an Bình Dương bắt khẩn cấp người này vào chiều nay, 31/12, đưa vào khu cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. “Khi Phan Thanh Hùng hết thời gian cách ly, cơ quan điều tra sẽ củng cố chứng cứ để khởi tố bị can”, Đại tá Sol nói.

Công an tỉnh An Giang cũng cho biết đã xác định được 4 người trong đường dây đưa người vượt biên của Hùng. Cơ quan điều tra sẽ lần lượt củng cố cứng cứ, bắt giữ những người còn lại.

Được biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã khai thác thông tin từ chủ tài khoản nhận tiền của gia đình BN1440 và 2 người đưa đò trên sông Bình Di.

“Khó khăn trong vụ án này là nhóm vượt biên trái phép đang được cách ly do mắc Covid-19. Cơ quan điều tra muốn đấu tranh khai thác nhưng các nghi can đang cách ly tại nhiều nơi. Cán bộ điều tra phải làm việc trực tuyến, không thể ghi lời khai trực tiếp” - Đại tá Lâm Thành Sol cho biết.

Tuy nhiên, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. “Qua đấu tranh với các nghi can, nếu đủ chứng cứ, cơ quan an ninh sẽ khởi tố bị can” – Đại tá Sol nói.

Cũng hôm nay, ngày 31/12, Công an tỉnh An Giang thông tin về việc xác định thêm một số người nhập cảnh trái phép cùng nhóm 6 người (trong đó có BN 1440, BN1451, BN1452, BN1453) hôm 24/12 qua đường mòn, lối mở tại xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ngoài 6 người được cơ quan chức đã cách ly trong những ngày qua, Công an xác định còn có them 3 phụ nữ khác cùng nhập cảnh trái phép hôm đó. Đến ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang, 9 người này chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 6 người đã rõ danh tính lên ôtô 7 chỗ do tài xế M.V.T. điều khiển.

Ba phụ nữ còn lại được tài xế T.V.U. (có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1) đón tại gầm cầu C3. Sau đó, ôtô do ông U. cầm lái đi qua chợ Đồng Ky rồi chạy theo quốc lộ 91B. Đến khu vực vòng xuyến cầu Cồn Tiên ở xã Đa Phước, huyện An Phú, một người đã xuống xe để đi Cà Mau. Đến nay, cả tài xế và vị khách này đã được cách ly.

Còn tài xế U. chở 2 người còn lại chạy tiếp qua huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp và huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Dọc đường, tài xế ghé một quán phở ven đường, còn 2 vị khách ngủ trên xe. Sau đó, ông U. lái xe đến chợ An Đông, TP.HCM.

Tại đây, 2 phụ nữ ghé tiệm vàng để đổi tiền, rồi 1 người tự di chuyển. Vị khách còn lại yêu cầu tài xế đi theo hướng dẫn của Google Map để đến căn nhà cách tiệm vàng khoảng 6 km. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết, xác minh người liên quan. TP.HCM đang nỗ lực truy tìm người này, được biết đã về quận Tân Phú.