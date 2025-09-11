Quốc hội Mỹ điều trần, lộ video quân đội phóng tên lửa bắn trúng UFO

Sáng 9/9, Quốc hội Mỹ đã tổ chức phiên điều trần lần thứ ba về “hiện tượng bất thường không xác định” (UAP/UFO) và chính quyền che giấu chúng.

Theo truyền thông Mỹ, một nhóm người tố giác trong quân đội đã tuyên thệ làm chứng rằng họ từng tận mắt chứng kiến các vật thể bay không xác định (UFO), đồng thời cáo buộc cơ quan tình báo Mỹ tìm cách che giấu sự thật. Ba cựu binh hải quân và không quân đã ra điều trần trong phiên điều trần lần thứ ba này.

Công khai video phóng tên lửa bắn đĩa bay

Trong phiên điều trần, Hạ nghị sĩ Eric Burlison (bang Missouri) đã công bố một đoạn video chưa từng được công khai, ghi lại cảnh ngày 30/10/2024 một máy bay không người lái MQ-9 của quân đội Mỹ phóng tên lửa dẫn đường chính xác “Hellfire” vào một vật thể bay không xác định.

Video về phiên điều trần và các hình ảnh liên quan đến sự tồn tại của UFO được công bố. Nguồn: Youtube.



Đoạn video đen trắng cho thấy quả tên lửa nặng khoảng 100 pound đâm trúng một khối cầu bí ẩn ngoài khơi Yemen, nhưng bị bật ra ngoài, trong khi khối cầu này vẫn tiếp tục bay với tốc độ cực cao. Cựu cảnh sát quân sự (MP) không quân Jeffrey Nuchitelli, từng phục vụ trong quân ngũ 16 năm, khẳng định đoạn video này là “bằng chứng xác thực” về sự tồn tại của UFO.

Ông Nuchitelli và các nhân chứng khác kể rằng trong khi làm nhiệm vụ, họ từng nhìn thấy nhiều loại phương tiện bay kỳ lạ, không thể giải thích: từ phi cơ hình tam giác khổng lồ, khối lập phương phát sáng lớn hơn cả sân bóng đá, đến loại “tàu hình điếu xì gà” nổi tiếng phát hiện trên không phận Thái Bình Dương.

Ngoài lời khai làm chứng, hai cựu binh còn tố cáo chính phủ Mỹ tìm cách giữ bí mật, thậm chí đe dọa các nhân chứng phải im lặng và đưa ít nhất một người vào “danh sách đen”.

Nhân chứng Dylan Borland tại phiên điều trần. Ảnh: QQnews.



Nhân chứng Dylan Borland, cựu chuyên gia tình báo địa lý không gian cho biết nhiều cơ quan chính phủ đã ngăn cản ông tìm việc, làm giả hồ sơ, thao túng thẩm tra an ninh sau khi ông từng báo cáo việc nhìn thấy một phi cơ tam giác dài 100 feet bay thấp qua đầu tại căn cứ không quân Langley (Virginia) năm 2012. Ông nói chiếc phi cơ này làm nhiễu điện thoại, bay không phát ra tiếng động và chỉ trong vài giây đã vọt lên hàng nghìn feet. Borland cho biết các sĩ quan tình báo khác cũng bị rắc rối khi báo cáo nhìn thấy UFO.

Ông Dylan Borland còn cáo buộc vào tháng 11/2024, giới tình báo Mỹ đã tiến hành tấn công mạng kiểu “thả câu” (phishing) để dò xét thông tin ông khi làm kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối của thanh tra tình báo. Khi được hỏi có lo ngại an toàn bản thân không, Borland trả lời ông không nghĩ chính phủ định giết mình, nhưng danh dự đã bị hủy hoại nghiêm trọng, hiện ông phải sống nhờ trợ cấp thất nghiệp.

Nhân chứng Nuchitelli kể trong giai đoạn 2003–2005 khi đóng quân tại căn cứ không quân Vandenberg (California), ông chứng kiến 5 sự kiện khó giải thích. Có lần ông nhận báo cáo về “khối lập phương đỏ phát sáng” lơ lửng im lìm trên trận địa phòng thủ tên lửa, và một đêm tháng 10/2003 chính mắt ông thấy một “tàu hình hộp chữ nhật” dài hơn 100 yard. Một tuần sau, ông ghi lại lời kể lính gác nhìn thấy ánh sáng lạ bay hướng về căn cứ, sau đó hạ xuống, lơ lửng rồi biến mất. Một nhân chứng tiếp cận gần thậm chí còn bị cấp trên đe dọa, yêu cầu phải im lặng.

Các nhân chứng tham gia phiên điều trần. Ảnh: New York Post.



Khi được Hạ nghị sĩ Lauren Boebert của Colorado hỏi về việc điều tra các báo cáo này, Nuchitelli tiết lộ ba năm một lần, quân đội định kỳ tiêu hủy toàn bộ hồ sơ cảnh vệ, bao gồm cả báo cáo ở Vandenberg: “Họ hủy hết hồ sơ, đến mức người ta không thể gọi điện cho không quân để hỏi về một vụ tai nạn giao thông từng xảy ra”. Ông còn cho biết từng cùng hai quân cảnh khác thấy một khối cầu phát sáng nhấp nháy bay ngang qua nhà mình.

Trong phiên điều trần cũng có sự hiện diện của thượng sĩ hải quân đang tại ngũ Alessandro Wiggins. Ông này kể rằng ngày 15/2/2023 trên tàu USS Jackson ngoài khơi Nam California, ông thấy một vật thể bay hình xì gà trồi lên từ Thái Bình Dương, rồi hợp thành đội hình cùng ba vật thể tương tự bay lượn trên tàu chiến. Chúng đồng loạt lao đi với tốc độ khủng khiếp, không tạo tiếng nổ khi vượt hàng rào âm thanh, cũng không để lại vệt khói động cơ.

Nhân chứng Alessandro Wiggins, Thượng sĩ Hải quân tại ngũ. Ảnh: NYP.



Lầu Năm Góc che giấu sự tồn tại của UFO?

Chủ tọa phiên điều trần, Hạ nghị sĩ Anna Paulina Luna (bang Florida), cáo buộc Sean Kirkpatrick, cựu Giám đốc Văn phòng Điều tra hiện tượng bất thường (AARO) của Lầu Năm Góc là “kẻ nói dối có chứng cứ” và đã phá hoại công tác điều tra UFO. Bà nói sẵn sàng triệu tập ông này ra làm chứng về hành vi sai phạm.

Ngoài ra, cố vấn chính sách cao cấp Joe Spielberg của Dự án Giám sát Chính phủ (POGO) nhấn mạnh vai trò quan trọng của những người tố giác trong việc phơi bày sai phạm của chính phủ.

Nhà báo điều tra George Knapp (Đài KLAS, Las Vegas) cũng tham dự, trưng ra các tài liệu chính phủ và lời khai nhân chứng, cho thấy nhiều thập kỷ qua chính quyền đã có các hành vi mờ ám trong câu chuyện chính thức về UFO.

Hình ảnh UFO trong video được chiếu tại phiên điều trần. Ảnh: NYP.



Ông Knapp chỉ ra rằng suốt nhiều thập kỷ, người Mỹ được nói rằng không hề có hồ sơ nào về UFO, nhưng từ sau khi Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) ban hành năm 1966, tình hình đã thay đổi. Trong những thập kỷ sau đó, hàng nghìn trang tài liệu đã được giải mật, nội dung cho thấy chính phủ Mỹ thực sự có tiến hành nhiều cuộc điều tra về UFO. Những tài liệu này chứng minh rằng, trái ngược với tuyên bố chính thức trong nhiều năm, các cơ quan chính phủ đã âm thầm quan sát, thu thập dữ liệu và thảo luận nội bộ về các hiện tượng bay bất thường.

Nhà báo này nhấn mạnh: những gì được công bố chỉ là phần nổi của tảng băng, bởi nhiều hồ sơ quan trọng vẫn bị giữ bí mật, hoặc bị phân loại ở mức cao hơn, khiến công chúng và ngay cả nhiều nghị sĩ Quốc hội cũng không thể tiếp cận.

Ông kết luận, sự thiếu minh bạch kéo dài hàng thập kỷ này cho thấy một mô hình che giấu có hệ thống, điều đó càng củng cố tính cần thiết của các phiên điều trần công khai nhằm buộc chính phủ phải chịu trách nhiệm trước người dân Mỹ.