Quân đội Nga tiếp tục phá hỏng hàng loạt vũ khí Ukraine bằng UAV tự sát Lancet-3

Trong khoảng từ ngày 27/3 đến ngày 2/4, các phóng viên chiến trường Nga tiếp tục cung cấp những video, ghi lại các cuộc tấn công của UAV tự sát Lancet, phá hủy hoặc phá hỏng 1 pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất, một lựu pháo kéo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 2 pháo phản lực BM-21 Grad do Liên Xô sản xuất.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Một video khác trong cùng khoảng thời gian ghi lại một cuộc tấn công chính xác của đạn lượn thông minh Lancet vào một mục tiêu, dường như là một sở chỉ huy tiền phương hay trạm kiểm soát, hoặc một phương tiện thông tin liên lạc của lực lượng vũ trang Ukraine.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Trước đó, ngày 29/3, kênh Telegram BTR80 của Nga công bố 1 video ghi lại hàng loạt cuộc tấn công bằng đạn lượn thông minh Lancet -3, phá hủy và phá hỏng hàng loạt vũ khí trang bị của quân đội Ukraine mùa đông năm 2022.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Video ghi lại một số cuộc tấn công chưa từng được đăng trên mạng xã hội, trong đó có cuộc tấn công phá hủy, phá hỏng một xe vận chuyển phóng tên lửa 5P85S (TEL) của hệ thống phòng không tầm xa S-300PS và pháo tự hành 155 mm Krab do Ba Lan sản xuất.

Theo South Front