Quân đội Mỹ lần đầu công bố thiết bị săn UAV mới

Để ứng phó với các mối đe dọa mới này, nhà thầu quốc phòng Mỹ General Atomics mới đây đã cho ra mắt vũ khí laser công suất lớn đầu tiên trên thế giới có thể gắn trên máy bay không người lái, đánh dấu bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực công nghệ quân sự.

Theo tin vào ngày 29/4, vũ khí laser mới này đã chính thức được ra mắt tại triển lãm quân sự “Sea-Air-Space 2025” (Biển-Không-Không gian 2025) đang được tổ chức tại cảng National Harbor, Maryland. Vũ khí này có thể được lắp trên máy bay không người lái MQ-9B Reaper và có công suất đầu ra là 25 kilowatt. Nó có thể bắn hạ những máy bay không người lái nhỏ, di chuyển nhanh trên không và thậm chí trong tương lai có khả năng được nâng cấp lên 300 kilowatt, có thể được sử dụng để phá hủy tên lửa hành trình hoặc đốt cháy các thiết bị quan trọng.

Trong những năm gần đây, sau khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, vai trò của máy bay không người lái ngày càng trở nên quan trọng. Theo dữ liệu của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (Institute for Science and International Security) của Mỹ, chỉ riêng từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nga đã phóng hơn 15.000 máy bay không người lái tự sát Shahed do Iran sản xuất để tấn công Ukraine. Quân đội Ukraine cũng phản công bằng một số lượng lớn máy bay không người lái, khiến ảnh hưởng của máy bay không người lái trên chiến trường lớn ở mức chưa từng có.

Ngược lại, các hệ thống phòng không truyền thống khó có thể đánh chặn hiệu quả số lượng lớn máy bay không người lái giá rẻ do chi phí cao và tốc độ phản ứng chậm. Mặc dù hiện nay có nhiều cách để giải quyết vấn đề này như dùng tia laser, máy gây nhiễu, tin tặc và AI, nhưng mỗi cách vẫn có những hạn chế nhất định. Ví dụ, tia laser có mức tiêu thụ điện năng cao và phạm vi hiệu quả hạn chế, máy gây nhiễu có phạm vi hẹp và tin tặc cần thời gian phản ứng lâu để đột nhập.

Thiết bị laser gắn trên máy bay không người lái MQ-9B Reaper. Ảnh: GA.



Giải pháp được General Atomics trình bày lần này nhằm mục đích phá vỡ những nút thắt kỹ thuật này. Trong video, một chiếc MQ-9B được trang bị vũ khí laser đã đánh chặn thành công một số máy bay không người lái tương tự như Shahed, chứng minh khả năng tấn công chính xác và khả năng đánh chặn hiệu quả cao.

Ngoài ra, công nghệ này cũng được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể chi phí chiến đấu. Tên lửa truyền thống rất đắt tiền và không thể tái sử dụng, nhưng vũ khí laser có thể sử dụng năng lượng điện để thực hiện nhiều cuộc tấn công. Ngay cả khi mục tiêu không thể bị tiêu diệt ngay lập tức, nó vẫn có thể gây ra tổn hại lâu dài cho mục tiêu.

Tuy nhiên, công nghệ mới này vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Do tia laser tiêu thụ công suất cực lớn nên khi phóng tia laser thường xuyên, pin điện của máy bay không người lái có thể không đủ khả năng duy trì chuyến bay và tấn công trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Quân đội Mỹ đã tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển vũ khí laser trong nhiều năm, nhưng cũng gặp phải nhiều khó khăn. Ví dụ, chương trình Trình diễn Laser năng lượng cao phòng vệ (SHIELD) do Không quân Mỹ phát triển ban đầu nhằm mục đích bảo vệ máy bay quân sự khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa, nhưng đã bị hủy bỏ vào năm 2024 mà không bước vào giai đoạn thử nghiệm được.

Mặc dù vậy, thiết bị mới nhất của MQ-9B được coi là một bước tiến lớn của Mỹ trong lĩnh vực vũ khí laser năng lượng cao. Phòng thí nghiệm nghiên cứu của Không quân Mỹ chỉ ra rằng công nghệ này đại diện cho hệ thống laser trên không đang từng bước được ứng dụng vào thực tế. Trong tương lai, có thể cung cấp thêm tài liệu tham khảo nghiên cứu và phát triển cho các quân chủng khác và viết lại cấu hình các loại vũ khí và phương thức phòng thủ của chiến trường hiện đại.