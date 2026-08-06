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Giá vàng hôm nay 6/8 tăng mạnh 5 triệu đồng/lượng

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 6/8 chạm mốc 4.290 USD/ounce, sau khi tăng 158 USD/ounce so với phiên sáng 5/8.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 6/8 giao dịch ở mức khoảng 4.289 USD/ounce, tăng khoảng 158 USD/ounce so với mức 4.131 USD/ounce trong phiên sáng 5/8. Mức tăng mạnh này đưa giá vàng vượt xa vùng 4.100 USD/ounce và tiến sát mốc 4.300 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.460 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,8 triệu đồng/lượng. So với sáng 5/8, giá vàng thế giới tăng khoảng 5 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng thế giới sáng 6/8 tăng vọt lên quanh 4.289 USD/ounce, áp sát mốc 4.300 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở khoảng 4.100 USD/ounce, giá kim loại quý hiện cao hơn khoảng 189 USD/ounce, tăng hơn 4,6%. Trong vòng 30 ngày, giá vàng tăng khoảng 22 USD/ounce, cho thấy nhịp tăng mới đã giúp hiệu suất một tháng chuyển sang trạng thái tích cực.

Đà tăng mạnh sáng nay cho thấy lực mua vàng đang quay lại rõ rệt, trong bối cảnh thị trường gia tăng kỳ vọng Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu. Khi kỳ vọng lãi suất giảm tăng lên, vàng thường được hỗ trợ do chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng giảm xuống.

Trong ngắn hạn, việc giá vàng tăng quá nhanh có thể khiến thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc chốt lời. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục giữ vững trên vùng 4.250 USD/ounce, xu hướng tăng ngắn hạn sẽ được củng cố, đồng thời tạo áp lực kéo giá vàng trong nước đi lên.

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