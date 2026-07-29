close Đăng nhập

Sunshine Group lãi gần 5.900 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2026, tổng tài sản vượt 125.500 tỷ

Yến Linh
Yến Linh

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group, MCK: KSF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 5.882 tỷ đồng, cùng tổng tài sản hơn 125.579 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

anh-man-hinh-2026-07-28-luc-185929.png
BCTC hợp nhất Quý 2/2026 của Sunshine Group

Lợi nhuận trước thuế gần 5.900 tỷ đồng sau nửa đầu năm 2026

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, Quý 2/2026 đánh dấu một trong những quý có lợi nhuận cao nhất của Sunshine Group với hơn 5.472 tỷ đồng trước thuế, tăng mạnh so với cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp đẩy mạnh ghi nhận doanh thu chuyển nhượng khi nhiều dự án bước vào giai đoạn bàn giao.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Sunshine Group đạt lợi nhuận trước thuế 5.882 tỷ đồng, vượt xa cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 6 tháng đạt 5.225 đồng, tăng mạnh so với mức 228 đồng của nửa đầu năm 2025.

Với kế hoạch 15.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đã được ĐHCĐ thông qua trong năm 2026, Sunshine Group đã hoàn thành gần 40% mục tiêu năm sau hai quý đầu tiên.

Người mua trả trước gần 30.000 tỷ đồng, tổng tài sản vượt 125.500 tỷ

Bên cạnh kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán cũng cho thấy nhiều chỉ tiêu tài chính tích cực. Tại ngày 30/6/2026, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng hơn 5.400 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tiền này chủ yếu đến từ khách hàng thanh toán trước tại các dự án như Noble Palace Tay Thang Long Worldhotels Residences (hơn 12.180 tỷ đồng), Noble Crystal Long Bien Worldhotels Residences (hơn 6.726 tỷ đồng), Sunshine Sky City (hơn 5.879 tỷ đồng), Noble Crystal Tay Ho Worldhotels Residences (hơn 4.814 tỷ đồng)...

Song song với sự gia tăng của nguồn tiền khách hàng, quy mô tài sản của Sunshine Group cũng tiếp tục mở rộng. Tổng tài sản hợp nhất đến cuối Quý 2 đạt 125.579 tỷ đồng, tăng khoảng 5.436 tỷ đồng so với đầu năm, trong khi vốn chủ sở hữu tăng từ 19.863 tỷ đồng lên hơn 23.410 tỷ đồng, phản ánh nền tảng tài chính tiếp tục được củng cố nhờ kết quả kinh doanh tích cực.

Loạt dự án tăng tốc bàn giao kèm sổ đỏ ngay khi nhận nhà

Cùng kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm, Sunshine Group đang bước vào giai đoạn tăng tốc bàn giao tại nhiều dự án trọng điểm, tạo nền tảng cho việc tiếp tục ghi nhận doanh thu trong các quý tới.

Chỉ riêng với 3 dự án thấp tầng đang sẵn sàng bàn giao kèm sổ đỏ nhanh chóng cho khách hàng là Noble Palace Tay Ho, Noble Palace Long Bien, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đã dự kiến mang về doanh thu cho Sunshine Group khoảng gần 140.000 tỷ đồng.

tyr08415-edit.jpg
Noble Palace Tay Ho - Một trong số dự án thấp tầng đã sẵn sàng bàn giao với sổ đỏ trao tay của Sunshine Group tại KĐT Ciputra, Hà Nội.

Được biết, Sunshine Group cùng các công ty thành viên hiện đang là chủ đầu tư hợp pháp của khoảng 20 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 215.000 tỷ đồng (gần 300.000 tỷ đồng nếu tính cả giá trị quyền sử dụng đất).

260513-btmaucqvensong-noblexrivera-page-44.jpg
Noble Rivera - Dự án đô thị sinh thái tổng vốn 2 tỷ USD trên trục đại lộ Tây Thăng Long của Sunshine Group vừa được UBND TP. Hà Nội cấp phép xây dựng, dự kiến khởi công 1/8/2026

Đáng chú ý, danh mục này phần lớn là các dự án đã hoàn thiện hoặc đang triển khai thi công tại Hà Nội và Hưng Yên, chưa tính các dự án phía Nam và các dự án đang triển khai pháp lý. Quy mô quỹ dự án cùng tiến độ triển khai thực tế được xem là nền tảng để Sunshine Group hiện thực hóa kế hoạch doanh thu lũy kế trên 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 130.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2028 đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

picture1.png
Sunshine Group công bố kế hoạch doanh thu trên 300.000 tỷ và lợi nhuận trước thuế gần 130.000 tỷ giai đoạn 2026 - 2028

Ở một động thái liên quan, Sunshine Group cũng đang triển khai kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu KSF từ sàn HNX sang HoSE, củng cố vị thế của KSF trên thị trường vốn trong nước và quốc tế.

Từ khóa:

#Sunshine Group #Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine

Đừng bỏ lỡ

Dữ liệu

NCB và cú bứt phá sản phẩm sau 5 năm chuyển mình toàn diện

NCB và cú bứt phá sản phẩm sau 5 năm chuyển mình toàn diện

Từ những giải pháp ngân hàng số tiên phong, các nền tảng tài chính vượt trội dành cho doanh nghiệp, dòng thẻ mang dấu ấn khác biệt đến các giải pháp tài chính tích hợp hệ sinh thái đặc quyền lần đầu có trên thị trường, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang cho thấy những bước tiến lớn về giải pháp, sản phẩm và năng lực đổi mới rõ nét trong hành trình chuyển đổi toàn diện theo Chiến lược mới.

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi thế của doanh nghiệp dịch vụ không chỉ nằm ở sản phẩm hay con người mà còn ở khả năng vận hành đồng bộ. Chuẩn hóa quy trình, dữ liệu và năng lực thực thi đang trở thành nền tảng để tạo ra chất lượng dịch vụ bền vững.

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Tối 23/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “50 năm – Phụng sự khát vọng Việt”, đánh dấu cột mốc đặc biệt: 50 năm hình thành và phát triển của Vinamilk nói riêng và ngành sữa Việt Nam nói chung.

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp giờ đây có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký các dịch vụ của VietinBank ngay trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi đang chờ chuyến bay. Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) với tính năng mở tài khoản online (eKYC).

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

NCB được quốc tế vinh danh, khẳng định vị thế mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp

Giải thưởng “Ngân hàng Doanh nghiệp Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026 - Fastest Growing Corporate Bank Vietnam 2026” ghi nhận bước tiến mạnh mẽ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) về sự đổi mới, chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng lực đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Lợi nhuận quý 2 Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Lợi nhuận quý 2 Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Ngày 21/07/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 với những con số nổi bật.

Khép lại nửa đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quý 2 đóng vai trò là tâm điểm bứt phá khi thiết lập mức đỉnh mới về lợi nhuận.

Bầu Đức lần đầu kể hết về hành trình vượt “đỉnh nợ”

Bầu Đức lần đầu kể hết về hành trình vượt “đỉnh nợ”

Tiếp nối thành công của hai tập đầu, tập 3 của The Morning Talk với sự tham gia của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) mở ra cuộc đối thoại về những thăng trầm trong hành trình kinh doanh – từ vị thế người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, giai đoạn đối mặt với biến động lớn nhất trong sự nghiệp đến hành trình trở lại một cách ngoạn mục và đầy bản lĩnh. Qua đó, chương trình mang đến những góc nhìn về quản trị rủi ro, bản lĩnh của người lãnh đạo và ý nghĩa của sự đồng hành trong kinh doanh.