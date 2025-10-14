Phát minh liệu pháp chiếu xạ mới giúp tiêu diệt 92% tế bào ung thư chỉ trong 30 phút

IT Home ngày 13/10 đưa tin, các nhà nghiên cứu tại Đại học Austin Texas (UT Austin, Mỹ) phối hợp với Đại học Porto (Bồ Đào Nha) vừa phát triển thành công công nghệ điều trị ung thư bằng ánh sáng hoàn toàn mới, hiệu quả cao.

Phương pháp chiếu xạ mới này có thể nhắm trúng chính xác và phá hủy tế bào khối u, đồng thời không gây tổn thương cho các mô khỏe mạnh. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí ACS Nano.

Tạp chí ACS Nano là một tạp chí khoa học quốc tế uy tín do Hiệp hội Hóa học Mỹ (American Chemical Society – viết tắt là ACS) xuất bản. ACS Nano là một trong những tạp chí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật liệu nano và công nghệ sinh học nano, có chỉ số ảnh hưởng rất cao Việc công trình này được đăng trên ACS Nano, điều đó nghĩa là nghiên cứu đạt tiêu chuẩn khoa học rất cao và được quốc tế công nhận.

Sơ đồ liệu pháp chiếu xạ mới. Ảnh: ACSNano.



Theo IT Home, khác với liệu pháp quang động học (Photodynamic Therapy) truyền thống – vốn dựa vào phản ứng hóa học để tiêu diệt tế bào ung thư – phương pháp mới kết hợp nguồn sáng LED và các tấm nano oxit thiếc siêu nhỏ (SnOx nanoflakes), dựa trên nguyên lý quang nhiệt cận hồng ngoại (NIR Photothermal Therapy).

Cách làm này không cần đến tia laser đắt tiền hay thuốc hóa trị, vẫn có thể tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả và giảm đáng kể tác dụng phụ. Có thể hiểu đơn giản: liệu pháp truyền thống “đốt” tế bào ung thư bằng phản ứng hóa học, còn liệu pháp LED + SnOx “nung” chúng bằng nhiệt vật lý.

Thử nghiệm cho thấy, liệu pháp này đạt hiệu quả rất cao trên ung thư da và ung thư đại - trực tràng: chỉ cần 30 phút chiếu sáng, có thể tiêu diệt 92% tế bào ung thư da và 50% tế bào ung thư đại - trực tràng mà không gây ảnh hưởng rõ rệt đối với tế bào khỏe mạnh da người - chứng tỏ mức độ an toàn cao.

Nhà nghiên cứu Artur Pinto (thứ 4, phải sang) và nhóm nghiên cứu Mỹ, Bồ Đào Nha. Ảnh: UTAustinPortugal.



Nhà nghiên cứu Artur Pinto, thuộc Khoa Kỹ thuật – Đại học Porto, trưởng nhóm phía Bồ Đào Nha, cho biết: “Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giúp bệnh nhân trên toàn thế giới có thể tiếp cận công nghệ này. Đối với bệnh nhân ung thư da, chúng tôi hy vọng trong tương lai, việc điều trị có thể được thực hiện ngay tại nhà: chỉ cần dùng một thiết bị chiếu sáng cầm tay chiếu lên vùng da sau phẫu thuật, là có thể loại bỏ tế bào ung thư còn sót lại và giảm nguy cơ tái phát”.

Theo IFeng, Sina