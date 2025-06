Phát hiện 3 thí sinh dùng AI giải đề thi tốt nghiệp THPT

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, thông tin tại Họp báo kỳ thi tốt nghiệp THPT, do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức chiều 27/6.

Ông Chung cho biết kết quả xác minh bước đầu cho thấy có 3 thí sinh tại 2 hội đồng thi đã sử dụng điện thoại để chụp một phần câu hỏi trong đề thi, rồi chuyển qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải đề.

Tại tỉnh Lâm Đồng, lực lượng công an phát hiện một thí sinh khác dùng camera đính ở tay áo chụp lại đề thi và gửi cho ra ngoài. Đối tượng bên ngoài phòng thi cũng dùng AI để giải đề.

Hiện, các thí sinh liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, làm rõ mức độ vi phạm và hậu quả để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Thiếu tướng Trần Đình Chung, đây là hành vi vi phạm của một nhóm nhỏ, không ảnh hưởng đến tính bảo mật, an ninh và an toàn chung của kỳ thi.

Cũng về việc này, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết sau khi kết thúc thi môn Toán (lúc 16h ngày 26/6) không có thông tin lọt đề. Nhưng đến tối cùng ngày, trên Internet lan truyền thông tin lọt đề khi hết giờ làm bài.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT

"Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã chuyển ngay thông tin để bộ phận kỹ thuật của Bộ Công an truy tìm nguồn gốc, động cơ, xác minh, xử lý nghiêm", Bộ GDĐT thông tin cho báo chí tối 26/6.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có hơn 1,16 triệu thí sinh trên cả nước tham gia. Đây là kỳ thi đặc biệt, được tổ chức cho 2 nhóm thí sinh học 2 chương trình phổ thông khác nhau. Trong đó, hơn 1,13 triệu học sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và khoảng 25.000 học sinh sẽ thi theo chương trình 2006.

Bộ GDĐT dẫn số liệu thống kê của các địa phương và các đoàn thanh tra, kiểm tra cho biết trong cả kỳ thi có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi; không ghi nhận cán bộ nào vi phạm quy chế thi. Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Báo cáo về tổ chức coi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Bộ GDĐT khẳng định các Hội đồng thi đã thực hiện nghiêm theo hướng dẫn thi năm nay trong việc bố trí địa điểm bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh, bảo đảm an toàn, cách phòng thi ít nhất 25m.

Ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị tổ chức kỳ thi, Bộ GDĐT đã đánh giá những nguy cơ tiềm ẩn về việc thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận trong công tác coi thi.

Do đó, Bộ GDĐT đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách thức phát hiện các thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao, các giải pháp tích hợp AI để gian lận trong quá trình làm bài. Nhờ đó, giám thị đã kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận trong quá trình làm bài thi.