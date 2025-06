Thủ tướng: Tạo thuận lợi nhất cho mỗi thí sinh, tổ chức kỳ thi THPT thực sự là 'ngày hội'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo thuận lợi nhất cho mỗi thí sinh, tổ chức kỳ thi THPT thực sự là 'ngày hội' - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chiều 18/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025, với yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tạo thuận lợi nhất cho người thi và giám thị coi thi để kỳ thi thành công, thực sự là "ngày hội".

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 402 điểm cầu tại địa phương, 6.690 đại biểu tham dự. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao Bộ GD&ĐT, các bộ, cơ quan, địa phương đã chuẩn bị tốt các báo cáo và những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn; giao Bộ GD&ĐT, Văn phòng Chính phủ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện, sớm trình ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị.

Thủ tướng nêu rõ, đào tạo nhân lực chất lượng là một trong 3 đột phá chiến lược, nên phải quan tâm tổng thể, toàn diện tới ngành giáo dục và đào tạo, phát triển ngành giáo dục hiện đại, văn minh, nhân văn, chất lượng cao, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài.

Bối cảnh đặc biệt của kỳ thi năm 2025

Nhấn mạnh thêm một số nội dung chủ yếu, Thủ tướng nêu rõ, về sự đổi mới trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT, Nghị quyết 29/NQ-TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo yêu cầu: "Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp THPT theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học".

Về quan điểm về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Thủ tướng chỉ rõ quan điểm chung là: "Lấy thí sinh làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng" . Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm có 3 ý nghĩa quan trọng: Để xét tốt nghiệp THPT sau 12 năm học của học sinh; làm cơ sở tin cậy để các trường đại học, cao đẳng lấy kết quả thi làm phương thức tuyển sinh; làm cơ sở đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông diện rộng trên cả nước, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và xây dựng chính sách về giáo dục – đào tạo sát tình hình thực tế và trên cơ sở đó tiếp tục đổi mới phương thức dạy và học với cấp THPT.

Từ năm 2015, kỳ thi THPT quốc gia được triển khai theo lộ trình với sự điều chỉnh qua từng năm đã làm cho công tác tổ chức thi gọn nhẹ hơn, trong đó thí sinh không phải dự thi nhiều đợt như trước đây (bao gồm: Thi tốt nghiệp THPT, 2 đợt thi tuyển sinh đại học và 1 đợt thi cao đẳng trong khoảng thời gian hơn 1 tháng).

Thủ tướng khẳng định, đây là chính sách đổi mới đúng đắn đối với công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT giúp giảm áp lực, tốn kém cho gia đình, học sinh và xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước tập trung sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện; ngay trước thời điểm ngày 30/6 khi cả nước đồng loạt công bố hệ thống tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1/7/2025. Do đó, chúng ta tổ chức kỳ thi với chính quyền địa phương 3 cấp nhưng chấm thi, công bố kết quả với chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng số thí sinh năm 2025 là hơn 1,16 triệu người, tăng gần 100.000 thí sinh so với năm 2024, tổ chức cho cả học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006 từ các năm trước.

Thủ tướng nêu rõ, điều này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của ngành giáo dục và đào tạo với các cấp, các ngành, các địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, công bằng, hiệu quả, thiết thực, tổ chức thông suốt, không để trống nhiệm vụ, không để trùng chéo, không để ảnh hưởng tới chất lượng kỳ thi, tới thí sinh, gia đình và xã hội. Đồng thời, thực hiện đổi mới kỳ thi cả nội dung, quy mô, hình thức và nâng cao chất lượng.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chỉ đạo quyết liệt, sát sao, từ sớm, từ xa

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị cho kỳ thi thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, sát sao, từ sớm, từ xa đối với công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm và được chỉ đạo thường xuyên tại các phiên họp của Chính phủ.

Các văn bản chỉ đạo quan trọng được ban hành từ sớm: Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 7/10/2024 về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025; Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 8/5/2025 và Công điện số 61/CĐ-TTg ngày 10/5/2025 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp giáo dục phổ thông năm 2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã trực tiếp họp với lãnh đạo các Bộ GD&ĐT, Công an, Y tế, Thanh tra Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT; có kế hoạch kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị thi tại một số địa phương.

Bộ GD&ĐT đã chủ động, tích cực nghiên cứu, điều tra khảo sát diện rộng cả nước và đã công bố phương án thi ngay từ cuối năm 2024 và đầu năm 2025, với nhiều điểm đổi mới căn bản.

Cụ thể, công bố đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từ ngày 18/10/2024 (sớm hơn mọi năm 6 tháng). Thành lập Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với sự tham gia của Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế.

Cùng với đó, nâng tỉ lệ sử dụng điểm đánh giá quá trình trong xét công nhận tốt nghiệp tăng từ 30% lên 50%. Điều chỉnh phương pháp đánh giá trong cách ra đề thi và chấm thi, chuyển từ chủ yếu đánh giá dựa vào kiến thức học được sang đánh giá theo định hướng năng lực, phẩm chất của người học.

"Đây không đơn thuần là thay đổi công thức tính điểm mà là sự dịch chuyển chiến lược về đánh giá chất lượng giáo dục cho học sinh: Đánh giá bằng cả quá trình học tập "học thật - thi thật – đánh giá thật - chất lượng thật", dạy nghiêm túc, học nghiêm túc, đánh giá nghiêm túc", Thủ tướng phát biểu.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã tích cực chuẩn bị cho kỳ thi, chủ động huy động tối đa nguồn lực xã hội, nguồn lực tại chỗ, xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện đặc thù của từng vùng.

100% các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. 100% các địa phương đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để tổ chức kỳ thi; ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; văn bản phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan. 100% các địa phương đã thành lập và tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi và các khâu tổ chức kỳ thi.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, rút kinh nghiệm từ những năm trước, công tác chuẩn bị chủ động, tích cực, từ sớm, bài bản, khoa học, sát tình hình thực tế nêu trên thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt cả hệ thống chính trị, các cơ quan liên quan, nhất là toàn ngành giáo dục và các địa phương để hướng tới tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, công tác tổ chức thi những năm trước đây cũng luôn xuất hiện những yếu tố đột xuất, bất ngờ cần phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó; đặc biệt là phòng chống tiêu cực trong tất cả các khâu của kỳ thi và hy vọng năm nay không xảy ra tiêu cực ở bất cứ khâu nào với tinh thần vô tư, trong sáng, trách nhiệm của các chủ thể có liên quan.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiến tới tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Về quan điểm về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Thủ tướng chỉ rõ quan điểm chung là: "Lấy thí sinh làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng".

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT là ngày hội của toàn dân, toàn xã hội, của đất nước, của mỗi gia đình, mỗi thí sinh; tạo thuận lợi nhất cho mỗi thí sinh thể hiện năng lực thực chất của mình trong điều kiện tốt nhất có thể; phản ánh trung thực, khách quan chất lượng dạy và học.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "3 bảo đảm": Bảo đảm tuyệt đối an toàn, lành mạnh, trung thực, khách quan trong mọi khâu của kỳ thi; bảo đảm trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện, không để khoảng trống và tuyệt đối không buông lỏng quản lý trong bối cảnh sắp xếp bộ máy; bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, từ cơ sở vật chất, nhân lực, y tế, an ninh, an toàn, phương án hỗ trợ đi lại đến việc thông tin kịp thời, đầy đủ cho thí sinh, phụ huynh học sinh, không để bất cứ thí sinh nào vì lý do chủ quan mà không được dự thi.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về phân công các nhiệm vụ, công việc cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần 6 rõ: "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"; "sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kỹ lưỡng trong tổ chức, thực hiện, chặt chẽ, khách quan trong kiểm tra", tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, các gia đình và các cơ sở giáo dục.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐTtiếp tục rà soát ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết; đồng thời giải đáp đầy đủ, rõ ràng, kịp thời các ý kiến phản ánh của các bộ, cơ quan, địa phương trong suốt kỳ thi.

Theo dõi sát, chủ động nắm bắt tình hình, tích cực hướng dẫn, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả vấn đề phát sinh liên quan ở cả trước, trong và sau kỳ thi.

Bảo đảm đề thi chất lượng, bám sát chương trình giáo dục phổ thông đã học, có mức độ phân hóa phù hợp, nhất là kỳ thi năm nay tổ chức cho cả học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Công tác vận chuyển, in sao đề thi với số lượng rất lớn đến tất cả tỉnh, thành phố phải bảo đảm tuyệt đối an toàn và chính xác, không để xảy ra sơ suất, sự cố.

Làm tốt công tác thông tin, truyền thông chính xác, đầy đủ, khách quan, kịp thời để phụ huynh, học sinh và nhân dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc tổ chức kỳ thi.

Tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi khâu của kỳ thi bảo đảm thông suốt, chính xác, minh bạch và an toàn.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT sau kỳ thi cần tiếp tục nghiên cứu, sớm có lộ trình, kế hoạch cụ thể xây dựng ngân hàng đề thi đủ lớn, bảo đảm chất lượng, bám sát chương trình giáo dục phổ thông; xây dựng Đề án chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thí điểm tổ chức thi trên máy tính tại một số địa phương từ năm 2027, tiến tới tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính trong thời gian sớm nhất.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để tập huấn, hướng dẫn các địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong kỳ thi.

Với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo tinh thần phân cấp triệt để, linh hoạt hơn nữa cho các địa phương trong công tác tổ chức kỳ thi, Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tại địa phương, trong đó lưu ý một số nội dung.

Theo đó, chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân liên quan của địa phương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với ngành giáo dục địa phương.

Bảo đảm đầy đủ điều kiện về nhân lực, vật lực và cơ sở vật chất: Chủ động xây dựng phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi, bao gồm địa điểm thi, phòng thi, trang thiết bị, nhân sự coi thi, chấm thi, bảo đảm y tế, các điều kiện cần thiết và công tác an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn và trung thực trong quá trình tổ chức kỳ thi; có phương án dự phòng cho mọi tình huống bất thường, không để xảy ra bất kỳ khâu nào của kỳ thi mà không có sự quản lý, giám sát chặt chẽ và không có người chịu trách nhiệm.

Rà soát, kiểm tra tất cả các khâu, các bước trong công tác tổ chức kỳ thi, nhất là khâu phân công trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia; lưu ý bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức kỳ thi.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể về kinh phí, các địa phương theo điều kiện có thể hỗ trợ thêm theo tinh thần hỗ trợ tối đa cho thí sinh về ăn, ở, đi lại, thi cử, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gặp tình huống đột xuất, bất ngờ…

Thủ tướng nhấn mạnh, sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, nhất quán và thông suốt giữa Trung ương và địa phương là yếu tố quyết định thành công của kỳ thi.

Thủ tướng nhấn mạnh, sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, nhất quán và thông suốt giữa Trung ương và địa phương là yếu tố quyết định thành công của kỳ thi - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với một số bộ, cơ quan liên quan, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với ngành giáo dục bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi; bảo đảm an toàn cháy nổ, an toàn giao thông…

Bộ Y tế xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cụ thể về công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chuẩn bị nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho học sinh, cán bộ, giáo viên trong kỳ thi.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ quan truyền thông - báo chí thực hiện tốt công tác truyền thông với tinh thần thông tin đúng, đầy đủ, khách quan, kịp thời tới phụ huynh, học sinh và toàn xã hội, tạo dư luận tốt trong xã hội.

Thanh tra Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương, cơ quan liên quan về công tác kiểm tra, bảo đảm đúng quy định.

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo các cấp bộ đoàn tham gia hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh và công tác bảo đảm trật tự, an toàn trong kỳ thi.

Đối với nhà trường, đội ngũ giáo viên và các gia đình, Thủ tướng đề nghị, "thầy cô giáo là động lực, nhà trường là bệ đỡ" cần chủ động thích ứng với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và phương án thi mới, tập trung vào việc rèn luyện năng lực vận dụng, tư duy phản biện và khả năng suy luận cho học sinh. Gia đình đóng vai trò điểm tựa cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường, thầy cô giáo để tạo môi trường học tập và tâm lý tốt nhất cho học sinh, tránh tâm lý học tủ, học lệch, học quá tải.

Với các cháu học sinh, Thủ tướng khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cháu bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, tự chủ, tự lực, yên tâm thể hiện năng lực.

"Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một dấu mốc rất quan trọng trong hành trình học tập và trưởng thành của các cháu. Mong các cháu bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt nhất kiến thức, kỹ năng mà mình đã tích lũy, rèn luyện, học tập; hãy coi đây không chỉ là một kỳ thi, mà còn là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ, là một dấu mốc của cuộc đời", Thủ tướng đề nghị và chúc tất cả các cháu đạt kết quả thật tốt, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và không ngừng rèn luyện, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ đối với ngành giáo dục mà còn đối với toàn xã hội, đất nước, toàn dân, các gia đình, với các thí sinh - chủ nhân tương lai của đất nước. Để kỳ thi thành công, Thủ tướng đề nghị cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, các bộ, ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, với sự phối hợp của các cơ quan, nhà trường, gia đình, hãy cùng đồng lòng, quyết tâm cao tổ chức tốt nhất Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, để kỳ thi thực sự là một ngày hội, đạt được mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước, góp phần vào khí thế, phong trào, động lực, nguồn lực phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.