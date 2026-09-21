Ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Sáng 21/9, ông Trương Minh Huy Vũ được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Trương Minh Huy Vũ quê xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp; có trình độ TS Kinh tế - Chính trị quốc tế, Ths Khoa học xã hội về toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị, cử nhân Khoa học xã hội - châu Âu học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giảng dạy, nghiên cứu và giữ nhiều vị trí quản lý tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khu Công nghệ phần mềm cùng một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Cuối năm 2022, ông Vũ được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Chủ tịch thành phố Phan Văn Mãi khi đó đánh giá ông có chuyên môn về kinh tế vĩ mô, chiến lược, quy hoạch và từng tham gia tư vấn cho nhiều địa phương.

Tháng 8/2024, ông giữ chức Viện trưởng, đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết 98. Hội đồng tham mưu thành phố về đầu tư, tài chính - ngân sách, hợp tác công tư, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, thu hút nhà đầu tư chiến lược và tăng trưởng xanh.

Năm 2025, ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Từ tháng 12 cùng năm, ông kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM và năm nay trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Lãnh đạo UBND TP HCM có 8 người, gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 7 phó chủ tịch: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Hoàng Nguyên Dinh, Trần Văn Bảy và Trương Minh Huy Vũ.