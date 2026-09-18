Ông Lê Ngọc Đức làm Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam

Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Đức giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam. Ảnh: Bộ KHCN.

Việc bổ nhiệm ông Lê Ngọc Đức góp phần kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của Trung tâm. Hiện lãnh đạo VNNIC gồm ông Nguyễn Trường Giang, Quyền giám đốc và các phó giám đốc gồm bà Trần Thị Thu Hiền, ông Nguyễn Minh Thắng và ông Lê Ngọc Đức.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng quản lý và thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên Internet tại Việt Nam; thiết lập, quản lý và khai thác Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia (DNS) và Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX).

Ông Đào Ngọc Đạt, Chánh Văn phòng 57, Văn phòng Bộ được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số. Ảnh: Bộ KHCN.

Cùng dịp này, Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đào Ngọc Đạt, Chánh văn phòng 57, Văn phòng Bộ, giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số.

Ông Trần Quang Hưng, Quyền giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cũng trao quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Phong Nhã giữ chức Phó cục trưởng Cục Viễn thông và ông Trần Xuân Đích giữ chức Phó cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Lê Xuân Định và Thứ trưởng Phạm Đức Long chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Bộ KHCN.

Phát biểu tại Lễ công bố và trao quyết định cán bộ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh 3 yếu tố quan trọng đối với người lãnh đạo là tận tâm với tổ chức, là trung tâm của sự đoàn kết và biết xây dựng các mối quan hệ phục vụ công việc.

Theo Bộ trưởng, yêu cầu trước hết đối với người lãnh đạo là phải hết lòng vì đơn vị, vì tổ chức của mình. Khi thực sự tận tâm với tổ chức, người lãnh đạo mới có thể lăn xả với công việc, có trách nhiệm với cán bộ, nhân viên và không coi vị trí công tác chỉ là bước đệm cho mục tiêu cá nhân.

Bộ trưởng cho rằng người lãnh đạo đồng thời phải là trung tâm của sự đoàn kết. Người đứng đầu cần công tâm, vô tư, bình đẳng, không tư lợi và biết đặt niềm tin vào đồng nghiệp.

“Nếu mình không tin, không đặt niềm tin vào đồng nghiệp của mình thì làm sao đồng nghiệp đặt niềm tin vào mình”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng lưu ý các cán bộ được bổ nhiệm cần trân trọng những người đi trước, những thế hệ đã đóng góp xây dựng đơn vị; đồng thời chủ động tạo dựng và duy trì các mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài Bộ để phục vụ hiệu quả cho công việc.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân kỳ vọng các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trên cương vị mới tiếp tục phát huy trách nhiệm, giữ gìn sự đoàn kết và tận tâm với tổ chức, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.