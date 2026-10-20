Ông Trump muốn Ukraine chọn người khác đàm phán hòa bình với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine lẽ ra đã có thể chấm dứt xung đột với Nga từ lâu và đề xuất Kiev tìm người khác đại diện đàm phán hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine đã có thể chấm dứt xung đột với Nga từ lâu, đồng thời đề xuất Kiev tìm một đại diện khác để đàm phán hòa bình với Moscow. Ông cũng tuyên bố sẵn sàng thảo luận phương án giải quyết xung đột với Nga và Trung Quốc, kể cả khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tham gia.

“Tổng thống Zelensky lẽ ra đã phải giải quyết cuộc chiến này từ lâu rồi”, ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Hai, khi được hỏi về việc nhà lãnh đạo Ukraine chỉ trích thỏa thuận năng lượng giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Ông Zelensky không biết mình đang nói gì”, Tổng thống Mỹ tuyên bố. “Thành thật mà nói, tôi nghĩ đã đến lúc có người khác thay mặt Ukraine đàm phán. Có lẽ ông Zelensky nên tìm một người khác đảm nhận việc đó”.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh bất đồng giữa ông Trump và ông Zelensky ngày càng sâu sắc, liên quan đến việc quân đội Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Tổng thống Mỹ đạt thỏa thuận với Moscow nhằm kiềm chế đà tăng mạnh của giá năng lượng toàn cầu thông qua việc thúc đẩy xuất khẩu dầu diesel của Nga.

Theo thỏa thuận đạt được hồi đầu tháng, Mỹ sẽ nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga, đồng thời miễn trừ một số biện pháp trừng phạt mà ông Trump mô tả là có sức tàn phá nghiêm trọng. Các biện pháp được đề cập bao gồm mức thuế 500% đối với hàng nhập khẩu từ Nga và thuế 100% đối với những bên mua lớn dầu mỏ, khí đốt của nước này.

Đổi lại, Moscow sẽ cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu và có thể cả thị trường Mỹ.

Kyiv vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, bất chấp những yêu cầu nhiều lần từ ông Trump về việc hạn chế các cuộc tấn công. Tổng thống Mỹ cho rằng những đòn tập kích này góp phần đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.

Hôm thứ Hai, ông Trump một lần nữa chỉ trích Ukraine không biết trân trọng sự hỗ trợ của Mỹ.

“Chúng tôi đã dành cho Ukraine rất nhiều thứ, còn họ chẳng cho chúng tôi điều gì… Chúng tôi đã cung cấp hàng trăm tỷ USD”, ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng đàm phán giải quyết xung đột Ukraine với Nga và Trung Quốc mà không có sự tham gia của ông Zelensky hay không, Tổng thống Mỹ khẳng định mục tiêu của ông là chấm dứt chiến sự.

“Tôi chỉ muốn cuộc xung đột kết thúc. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để chấm dứt chiến tranh, dù có ai tham gia hay không”, ông nói.

Trước đó cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp nhau bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào tháng tới.

Phát biểu hôm thứ Hai của ông Trump tiếp nối hàng loạt tuyên bố tương tự mà ông đưa ra trong những ngày gần đây. Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ cáo buộc ông Zelensky không thực sự muốn chấm dứt xung đột.

“Ông ấy không muốn chấm dứt cuộc chiến này, và có lẽ chưa bao giờ muốn”, ông Trump nói khi đó.

Hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cho rằng ông Zelensky “không có mong muốn” đạt được thỏa thuận hòa bình, bởi chính phủ Ukraine có thể sụp đổ nếu Kyiv ký một thỏa thuận được cả Mỹ và Nga chấp nhận.

Moscow từ lâu cáo buộc các nước phương Tây hậu thuẫn Ukraine, trong đó có cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tại Istanbul năm 2022. Nga cũng nhiều lần xác định lập trường của các nước châu Âu ủng hộ Kiev là một trong những trở ngại chính đối với việc giải quyết xung đột.

Theo RT