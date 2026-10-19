Bạo loạn, hôi của lan khắp Paris, các hãng đồ xa xỉ phải thuê thêm bảo vệ

Paris và các vùng ngoại ô những ngày gần đây chứng kiến làn sóng biểu tình quy mô lớn. Từ những bất bình về nguồn lực giáo dục, chi phí sinh hoạt tăng cao và sức mua suy giảm, các cuộc xuống đường dần biến thành bạo lực và cướp phá hàng loạt.

Nhiều cửa hàng quanh đại lộ Champs-Élysées đã bị cướp phá, trong khi một số đối tượng còn tìm cách xông vào Nhà hát Opera Paris, đặt an ninh thủ đô trước thách thức nghiêm trọng.

Khi tình hình tiếp tục leo thang, một số cửa hàng bán đồ xa xỉ bắt đầu chủ động tăng cường biện pháp bảo vệ, cho thấy giới kinh doanh ngày càng lo ngại về khả năng duy trì trật tự của lực lượng cảnh sát.

Làn sóng biểu tình ban đầu xuất phát từ những bất cập trong phân bổ nguồn lực giáo dục, điều kiện học đường xuống cấp và tình trạng thiếu giáo viên. Sau đó, các cuộc phản đối mở rộng sang những vấn đề dân sinh như giá cả leo thang và sức mua của người dân suy giảm.

Người biểu tình cướp phá một cửa hàng đồ xa xỉ ở Paris. Ảnh: Threads.

Khi ngày càng đông người tham gia, các yêu sách biểu tình cũng trở nên đa dạng hơn. Tại một số nơi, tình hình chuyển biến thành bạo lực với các vụ phóng hỏa, phá hoại tài sản công và tấn công cửa hàng. Những cuộc biểu tình xã hội ban đầu đã dần biến thành một cuộc khủng hoảng an ninh trật tự.

Tình hình tại Paris và vùng phụ cận đặc biệt căng thẳng. Một bộ phận người biểu tình không còn dừng lại ở việc xuống đường bày tỏ bất bình mà trực tiếp tấn công các cơ sở kinh doanh, khiến áp lực đối với lực lượng cảnh sát ngày càng gia tăng.

Nhà hát Opera trở thành mục tiêu

Bạo lực tiếp tục leo thang. Theo những hình ảnh hiện trường lan truyền trên mạng, một số đối tượng đã phóng hỏa, đập phá cửa hàng ở trung tâm Paris và tìm cách xông vào Nhà hát Opera Paris.

Nhà hát Opera Paris được xây dựng theo lệnh của Hoàng đế Napoleon III. Công trình khởi công năm 1861 và hoàn thành năm 1875, trở thành một trong những địa danh lịch sử nổi tiếng của thủ đô nước Pháp. Việc một công trình văn hóa mang tính biểu tượng như vậy có nguy cơ trở thành mục tiêu của bạo lực cho thấy tình hình đã vượt xa phạm vi biểu tình đường phố thông thường, lan sang các công trình công cộng và cơ sở kinh doanh.

Lực lượng bảo vệ được tăng cường tại Cửa hàng Dior tại số 30 đại lộ Montaigne. Ảnh: Threads.

Hãng tin AFP cho biết nhiều khu vực tại Paris bị phá hoại nghiêm trọng. Những người đeo mặt nạ phóng hỏa và cướp phá các cửa hàng. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cũng mô tả mức độ bạo lực là “đặc biệt nghiêm trọng”.

Dior tự tăng cường bảo vệ cửa hàng chủ lực

Trước nguy cơ cửa hàng bị tấn công và cướp phá, các thương hiệu xa xỉ bắt đầu chủ động triển khai biện pháp tự bảo vệ.

Theo một số thông tin được lan truyền, cửa hàng chủ lực của Dior tại Paris đã bố trí nhân viên an ninh riêng túc trực trong đêm, thay vì chỉ dựa vào lực lượng cảnh sát để bảo đảm an toàn. Động thái này cho thấy thương hiệu không muốn để những kẻ quá khích lợi dụng tình hình hỗn loạn để tấn công cơ sở kinh doanh.

Cửa hàng Dior tại số 30 đại lộ Montaigne, còn được gọi là 30 Montaigne, có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử thương hiệu và ngành thời trang. Nơi đây không đơn thuần là một cửa hàng bán hàng hiệu, mà còn gắn liền với sự hồi sinh của thời trang “haute couture” (thời trang cao cấp may đo) Pháp sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Người biểu tình đốt phá trên đường phố Paris. Nguồn: X.

Với Dior, đây được xem là một địa điểm mang tính nền tảng, gắn với bản sắc và di sản của thương hiệu. Bởi vậy, việc tăng cường bảo vệ cửa hàng trong bối cảnh bất ổn không chỉ nhằm ngăn chặn thiệt hại tài sản mà còn bảo vệ một biểu tượng quan trọng của hãng.

Tình trạng cướp phá cũng được cho là đã lan sang những thành phố khác. Các video trên mạng xã hội cho thấy một cửa hàng Rolex tại Marseille đã bị các đối tượng đột nhập và cướp phá.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, ngày 17/10, khoảng 550.000 người tham gia biểu tình trên toàn quốc. Bạo lực trong ngày khiến khoảng 1.200 người bị bắt giữ và 150 cảnh sát bị thương.

Chính quyền Pháp nhấn mạnh cần phân biệt rõ quyền biểu tình ôn hòa với những hành vi phạm pháp như phóng hỏa, cướp bóc và phá hoại tài sản. Tuy nhiên, khi bạo lực tiếp tục lan rộng, việc khôi phục trật tự đường phố, bảo vệ người dân và tài sản của các doanh nghiệp đang trở thành thách thức cấp bách đối với chính phủ Pháp.

Theo Upmedia