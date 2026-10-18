Tòa thị chính 143 năm tuổi bị người biểu tình thiêu rụi, Tổng thống Pháp Macron thề sẽ trừng phạt

Ngày 17/10, nước Pháp bùng phát một làn sóng bãi công và biểu tình trên phạm vi toàn quốc. Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) - công đoàn chính của nước này - tuyên bố đã có khoảng 800.000 người đổ ra đường tuần hành.

Các cuộc biểu tình tuần hành hòa bình ở khắp nước đã nhanh chóng biến tướng thành hàng loạt vụ hôi của quy mô lớn và đốt phá dữ dội. Không chỉ có người biểu tình bị lựu đạn hơi cay/choáng của cảnh sát đánh nát tay, mà Tòa thị chính thành phố Limoges có lịch sử 143 năm cũng bị châm lửa đốt, khiến toàn bộ công trình gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Đứng trước tình hình này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra tuyên bố cực kỳ đanh thép, thề sẽ trừng trị nghiêm trị những kẻ thừa nước đục thả câu và đập phá tài sản công.

Kênh truyền hình France24 dẫn lời các nhân chứng cho biết, tại Limoges - thành phố thuộc miền trung nước Pháp, nổi tiếng với lịch sử văn hóa và ngành gốm sứ lâu đời - một nhóm người biểu tình đeo mặt nạ ban đầu đốt cháy một chiếc xe cảnh sát đỗ bên ngoài Tòa thị chính, sau đó đập vỡ cửa kính xông vào bên trong đập phá và châm lửa đốt. Lực lượng chữa cháy đã phải khẩn cấp xuất kích ngay trong đêm để khống chế ngọn lửa.

Tỉnh trưởng địa phương, ông Maurice Barate, đau xót chia sẻ rằng công trình kiến trúc 143 năm tuổi này đã chịu thiệt hại trên diện rộng, đây thực sự là một "thảm họa đối với di sản văn hóa". Ông cực lực lên án đây là hành vi cố ý của các côn đồ, đồng thời tiết lộ rằng ngoại trừ cánh phía Tây, phần mái của Tòa thị chính đã sụp đổ xuống các tầng dưới, hai phần ba kiến trúc bên ngoài bị thiêu rụi và toàn bộ tòa nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Siêu thị Monoprix ở Paris bị cướp phá và vẽ bẩn. Ảnh: AFP.

Bạo loạn leo thang dữ dội, một thanh niên 17 tuổi bị nổ đứt tay

Các cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình, nạn hôi của tràn lan cùng hàng loạt vụ hỏa hoạn đang càn quét khắp nước Pháp. Trong sự hỗn loạn đó, một thanh niên 17 tuổi tại thành phố Saint-Étienne đã bị nổ đứt một bàn tay, nghi do trúng phải lựu đạn chống bạo động của lực lượng Cảnh binh Quốc gia (Gendarmerie).

Về vụ việc này, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết thông tin hiện chưa thể xác minh chính thức ở thời điểm này, nhưng Viện Kiểm sát đã yêu cầu Cơ quan Thanh tra Cảnh sát Quốc gia (IGPN) mở cuộc điều tra làm rõ.

Thủ đô Paris cũng rơi vào cảnh tương tự. Thị trưởng Paris Emmanuel Gregoire cay đắng cho biết nhiều tuyến phố tại Paris đã bị tàn phá nặng nề, các nhóm thanh niên bịt mặt nhởn nhơ đốt phá ô tô đỗ bên đường và hôi sạch hàng loạt cửa hàng.

Người biểu tình đốt xe trên đường phố Paris. Ảnh: Xinhua.

Tổng thống Macron lên tiếng, thề sẽ trừng phạt nghiêm khắc

Làn sóng hỗn loạn diện rộng này diễn ra sau nhiều tuần bùng phát các đợt bãi khóa biểu tình của sinh viên. Trong bối cảnh nước Pháp đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống sau 6 tháng nữa để tìm người kế nhiệm ông Macron, các cuộc bạo loạn này càng làm đào sâu thêm sự bất ổn trên chính trường Pháp.

Đứng trước làn sóng bạo lực và đập phá mất kiểm soát, Tổng thống Macron đã đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội X, khẳng định sẽ trừng trị đích đáng những kẻ đập phá tài sản công và cướp phá cửa hàng bên lề các cuộc biểu tình: "Những kẻ thực hiện hành vi phá hoại, tấn công cơ quan hành chính hay các cửa hàng, hoặc những kẻ thừa nước đục thả câu hôi của, và cả những kẻ xông vào Tòa thị chính của chúng ta, đều sẽ bị truy tố và trừng phạt đích đáng".

Theo Newtalk