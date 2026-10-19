Cháy lớn tại căn cứ quân sự Canada, 4 binh sĩ thiệt mạng, 39 người bị thương

Một vụ cháy cỏ thao trường tại căn cứ quân sự ở tỉnh Alberta, Canada, đã bất ngờ bùng phát trong lúc diễn tập. Gió mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh, làm ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng và 39 người bị thương, 19 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Reuters, đám cháy xảy ra tại căn cứ quân sự Wainwright (CFB Wainwright), bắt đầu vào khoảng 16 giờ hôm 17/10, theo giờ địa phương (tức khoảng 5 giờ sáng 18/10 theo giờ Hà Nội).

Thời điểm đó, gió giật lên tới 96 km/giờ, khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng và gây khó khăn lớn cho công tác cứu hộ. Hiện 39 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Thiếu tướng Wade Rutland, Tư lệnh Sư đoàn 1 Canada đóng tại Edmonton, cách căn cứ khoảng 210 km về phía tây, mô tả đây là một sự cố “hiếm gặp và lan rộng cực nhanh”. Ông nói: “Tôi thực sự chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy”.

Thủ tướng Canada Mark Carney hôm Chủ nhật, 18/10, cho biết đây là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất mà Lực lượng vũ trang Canada phải hứng chịu trên lãnh thổ nước này trong thời bình.

Ông đã chỉ thị treo cờ rủ tại toàn bộ các tòa nhà thuộc chính phủ liên bang trên cả nước để tưởng niệm những người thiệt mạng. “Cả đất nước đang tiếc thương những quân nhân dũng cảm mà chúng ta đã mất”, ông Carney nói.

Căn cứ quân sự Wainwright. Ảnh: Reuters,

Huy động lực lượng cứu hộ trong điều kiện khắc nghiệt

Theo số liệu điều tra dân số năm 2021, căn cứ Wainwright có khoảng 1.310 quân nhân và nhân viên dân sự đồn trú thường xuyên. Nơi đây đặt Trung tâm Huấn luyện cơ động Canada, chuyên tổ chức các hoạt động huấn luyện mô phỏng và diễn tập cho lục quân. Những người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy đến từ nhiều căn cứ quân sự trên khắp Canada.

Thủ tướng Mark Carney cho biết lực lượng cứu hỏa quân sự và dân sự đã chiến đấu với đám cháy suốt đêm trong những điều kiện khắc nghiệt “khó có thể tưởng tượng”.

Ngay trong ngày xảy ra vụ việc, các trực thăng cứu hộ y tế từ Edmonton và Saskatoon – thành phố cách căn cứ khoảng 300 km – đã khẩn cấp bay tới hỗ trợ sơ cứu và vận chuyển người bị thương.

Cơ quan y tế Edmonton cũng kích hoạt cơ chế ứng phó tình huống có số lượng lớn thương vong, nhằm điều phối công tác tiếp nhận và điều trị bệnh nhân. Những người bị thương hiện được đưa vào điều trị tại các bệnh viện ở Edmonton, Wainwright, Calgary và Red Deer.

Đưa các binh sĩ bị thương đi cấp cứu. Ảnh: Singtao.

Không có dấu hiệu cho thấy vụ việc có liên quan tới khủng bố

Vụ cháy không khiến chính quyền thị trấn Wainwright phải ban hành lệnh sơ tán dân cư. Thị trấn có khoảng 6.000 người sinh sống, nằm ngay phía bắc căn cứ quân sự.

Dù ngọn lửa có lúc từng vượt qua hàng rào căn cứ và lan tới khu vực lân cận thị trấn, chính quyền địa phương dự báo đám cháy sẽ không tiếp tục lan rộng vượt khỏi phạm vi đang được kiểm soát.

Vụ việc xảy ra trong lúc căn cứ tiến hành diễn tập, nhưng nguyên nhân cụ thể khiến đám cháy bùng phát chưa được nêu rõ trong bản tin. Trong khi đó, quân đội Canada cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc có liên quan tới khủng bố, nguyên nhân xảy ra sự cố vẫn đang trong quá trình điều tra.

Theo Zaobao