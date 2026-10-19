Thủ tướng: Không để giá nhà ở xã hội tăng đột biến, vô lý

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, giá nhà ở xã hội và nhà cho thuê phải được quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, vô lý, nhằm đảm bảo người lao động tiếp cận nhà ở thông qua việc mua hoặc thuê dài hạn với giá phù hợp.

Ngày 19/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, nhấn mạnh yêu cầu rà soát, bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Đấu giá tài sản với các luật liên quan, hướng tới mục tiêu kiểm soát giá đất và thị trường bất động sản.

Thủ tướng cho biết dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) đã được Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các nội dung về sự cần thiết sửa đổi, mục tiêu, yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước, bố cục và những nội dung sửa đổi cơ bản đã được nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm tra và đóng góp ý kiến về dự án luật, vẫn còn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau về phạm vi áp dụng, lựa chọn tổ chức đấu giá, việc tham dự và trả giá, tiền đặt trước, đấu giá trực tuyến, bước giá, hủy kết quả đấu giá và bảo vệ người mua ngay tình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi thảo luận tổ. Ảnh: VGP.

Theo Thủ tướng, Luật Đấu giá tài sản có mối liên hệ trực tiếp và gắn kết chặt chẽ với các luật chuyên ngành khác, nên cần rà soát kỹ để bảo đảm thống nhất, tránh xung đột.

Đặc biệt, trong Luật Đấu giá tài sản và Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, các quy định liên quan trình tự, thủ tục đấu giá, đấu thầu tài sản là quyền sử dụng đất hay nhà ở phải "rất khớp" và nằm trong một chuỗi quy định pháp luật thống nhất. Đây là nội dung rất quan trọng, đặc biệt là khi tiến hành đấu giá, giao đất cho nhà đầu tư với các cơ chế, chính sách đi kèm.

Thủ tướng lưu ý pháp luật về đất đai đã quy định yêu cầu Nhà nước phải tăng cường quản lý giá đất, đồng thời xác định những trường hợp phải đấu giá và những trường hợp phải đấu thầu.

Nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt, Thủ tướng cho rằng cần quản lý, điều tiết và kiểm soát được giá đất, thị trường bất động sản, đặc biệt đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà cho thuê.

Theo Thủ tướng, giá nhà ở xã hội và nhà cho thuê phải được quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, vô lý, nhằm đảm bảo người lao động bình thường và các đối tượng chính sách có khả năng tiếp cận nhà ở thông qua việc mua hoặc thuê dài hạn với giá phù hợp. Đối với các phân khúc khác, như phân khúc nhà ở cao cấp, việc tăng giá hay giảm giá sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ. Ảnh: VGP.

Liên quan đến đề xuất cho một số nội dung trong luật có hiệu lực sớm hơn, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết nhằm đảm bảo luật có hiệu lực đồng thời với các văn bản hướng dẫn.

Song song với đó, cần rà soát, tích hợp các nội dung hướng dẫn để hạn chế tối đa việc ban hành quá nhiều văn bản hướng dẫn thi hành và xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ lưỡng cho các bộ, ngành và địa phương.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục đóng góp ý kiến, các cơ quan soạn thảo cần rà soát kỹ để hoàn thiện dự thảo, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa các luật và mang tính thực tiễn cao, khả thi trên thực tế. Đặc biệt, các văn bản hướng dẫn thi hành phải đảm bảo tính đầy đủ, chi tiết và rõ ràng. Nếu văn bản hướng dẫn không cụ thể, các địa phương sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình áp dụng thực tế.

Theo báo Chính phủ