Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Copenhagen mở phân hiệu tại Việt Nam

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khoảng cách gần 9.000 km giữa Hà Nội và Copenhagen chưa bao giờ là rào cản khi hai dân tộc luôn dành cho nhau sự trân trọng và tình cảm chân thành.

Cuộc gặp gỡ với các giáo sư, sinh viên và bạn bè Đan Mạch hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt, nhằm chuyển hóa nền tảng hữu nghị đặc biệt thành một hình mẫu hợp tác mới trong giai đoạn mới.

Chia sẻ câu chuyện phát triển của Việt Nam, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng bài học từ Đan Mạch về lòng tin xã hội, nền hành chính minh bạch, có trách nhiệm và chính sách ổn định. Nhận thấy nhiều điểm tương đồng và lợi thế bổ sung cho nhau, Việt Nam coi Đan Mạch là đối tác tin cậy, trọng nghĩa trọng tình để cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và tạo ra giá trị mới cho chặng đường phía trước.

Bày tỏ câu chuyện về tình bạn được bồi đắp qua năm tháng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại năm 1971, giữa lúc Việt Nam còn chiến tranh và bị tàn phá nặng nề, Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sự đồng hành quý báu ấy trong thời khắc khó khăn chính là minh chứng cho câu ngạn ngữ “Lúc khó khăn mới biết ai là bạn. Khi hoạn nạn mới biết bạn là ai.” Việt Nam luôn trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ chân thành của nhân dân Đan Mạch trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập cũng như trong công cuộc tái thiết đất nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen. Ảnh: TTXVN.

Từ những kết nối ban đầu, quan hệ hai nước đã từng bước mở rộng. Ngày nay, hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam với nhiều dự án tiên phong, quy mô lớn.

Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác song phương đã chuyển hóa từ hỗ trợ một chiều sang hợp tác đa chiều, cùng có lợi trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, giao lưu nhân dân và nay tiếp tục mở rộng sang năng lượng, khí hậu, công nghệ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ có 2 bài học lớn được rút ra: Thứ nhất, mối quan hệ đã được thử thách qua thăng trầm lịch sử để tạo nên nền tảng tin cậy sâu sắc - nền móng vững chắc cho một chương phát triển mới.

Thứ hai, nội hàm hợp tác cần linh hoạt chuyển đổi theo thời đại; tiếp nối Đối tác toàn diện (năm 2013) và đối tác chiến lược xanh (năm 2023), hai nước cần một “mô hình hợp tác mới” toàn diện, chiến lược hơn - nơi thế mạnh về khoa học, công nghệ, chuyển đổi xanh của Đan Mạch gặp gỡ quyết tâm chính trị và tiềm năng phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam và Đan Mạch tìm thấy điểm giao thoa cốt lõi: tinh thần tự chủ, tự cường; tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đề cao luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và luôn giữ cánh cửa đối thoại, hợp tác rộng mở.

Coi Đan Mạch là người bạn tin cậy và đối tác quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất nâng tầm hợp tác từ đối tác chiến lược xanh lên một khuôn khổ quan hệ chiến lược và toàn diện hơn.

Đây là bước đi tất yếu nhằm đưa hợp tác song phương trở thành mô hình tiêu biểu giữa một quốc gia Đông Nam Á và một đối tác Bắc Âu, giúp hai nước trở thành cửa ngõ, đầu cầu chiến lược của nhau tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU).

Đổi mới phương thức hợp tác kinh tế, chuyển từ hỗ trợ sang đồng kiến tạo, tạo thêm giá trị mới cho hai nước. Việt Nam và Đan Mạch không chỉ bổ trợ cho nhau về thị trường, nguồn lực và công nghệ mà còn chia sẻ lợi ích tương đồng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng an toàn và duy trì thương mại tự do.

Trở thành đối tác ưu tiên của nhau về khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng và ứng phó biến đổi khí hậu, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam theo đuổi tăng trưởng nhanh nhưng tuyệt đối không đánh đổi môi trường hay chịu tụt hậu công nghệ. Do đó, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng phải trở thành lĩnh vực đột phá mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương.

Là quốc gia tiên phong thế giới về chuyển đổi xanh và năng lượng gió, Đan Mạch sở hữu kinh nghiệm quý báu về quy hoạch không gian và kinh tế biển. Trong khi đó, Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.200km cùng tiềm năng điện gió ngoài khơi lớn hàng đầu khu vực.

Sự kết hợp này không chỉ tạo ra một ngành công nghiệp mới và hình mẫu hợp tác năng lượng tái tạo đóng góp vào nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn tạo tiền đề để Đan Mạch trở thành đối tác của ASEAN trong quy hoạch Lưới điện ASEAN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lấy kết nối con người, giáo dục và đào tạo, tăng cường giao lưu nhân dân làm nền tảng lâu dài của quan hệ song phương. Việt Nam có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao, trong khi Đan Mạch sở hữu nền tảng khoa học và giáo dục xuất sắc - tiêu biểu là Đại học Copenhagen.

Nhằm thu hút và phát huy tài năng, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng môi trường nghiên cứu coi trọng chất lượng, tính trung thực và kết quả đóng góp, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế cho các nhà khoa học trẻ. Hai nước cần phát triển các nhóm nghiên cứu chung, cùng hướng dẫn nghiên cứu sinh và chia sẻ hạ tầng để hình thành thế hệ trí thức gắn bó lâu dài.

Đặc biệt, Việt Nam đề nghị Đại học Copenhagen nghiên cứu mở phân hiệu tại Việt Nam và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất về thuế, đất đai để phục vụ sinh viên Việt Nam lẫn khu vực Đông Nam Á.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch (đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và sinh viên) chính là cầu nối quan trọng thúc đẩy các cơ hội hợp tác và gắn kết thế hệ trẻ hai nước.

Tại Đại học Copenhagen, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc đến Niels Bohr, nhà khoa học đã gắn những khám phá lớn với trách nhiệm đối với hòa bình.

Trong thư ngỏ gửi Liên hợp quốc năm 1950, ông kêu gọi một thế giới cởi mở hơn, nơi hợp tác và hiểu biết giúp ngăn ngừa những hiểm họa do chính tiến bộ công nghệ tạo ra. Thông điệp ấy thể hiện trách nhiệm đối với hòa bình, tinh thần ấy càng mang tính thời sự khi nhân loại đối mặt với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới. Các quốc gia cần tăng cường đối thoại về trách nhiệm, sự an toàn và quyền lợi của cộng đồng và Việt Nam mong muốn cùng Đan Mạch đóng góp thiết thực vào nỗ lực này.

Bên cạnh đó, hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương, đồng thời thúc đẩy quan hệ ASEAN - Đan Mạch và ASEAN - EU đi vào thực chất.

Việt Nam đề xuất khuôn khổ hợp tác chiến lược và toàn diện hơn với Đan Mạch. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhìn lại 55 năm qua, từ sự đồng hành trong những năm tháng khó khăn, Việt Nam và Đan Mạch đã xây dựng nên niềm tin sâu sắc để mở ra một khung trời hợp tác mới.

Người Đan Mạch có câu: “Khi nhiều người cùng chung vai, gánh nặng sẽ hóa nhẹ nhàng.” Người Việt Nam cũng có câu: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

Trước những biến động và thách thức toàn cầu, chính sự đồng lòng, chia sẻ tri thức và kề vai sát cánh sẽ giúp hai dân tộc biến mọi thách thức thành cơ hội. Trong hành trình đó, các bạn sinh viên ngồi đây chính là lực lượng tiên phong viết tiếp những chương mới rực rỡ hơn.

Gợi nhắc hình ảnh trong câu chuyện hạt đậu của Andersen, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng nếu 55 năm qua là hành trình của những thế hệ gieo mầm đầu tiên, thì hôm nay là thời điểm để tiếp tục gieo những hạt giống mới. Câu chuyện tương lai giữa Việt Nam và Đan Mạch sẽ được viết tiếp không chỉ bằng phép màu cổ tích, mà bằng lòng tin, tri thức, ý chí và quyết tâm của cả hai dân tộc.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam không coi chuyển đổi xanh là một cam kết môi trường hay một xu hướng nhất thời mà là động lực tăng trưởng của tương lai; xác định chuyển đổi xanh là một cấu phần cốt lõi trong mô hình phát triển mới của Việt Nam, gắn với mục tiêu tăng trưởng bình quân hai con số trong giai đoạn tới của đất nước.

Việt Nam xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, gắn với nhu cầu của thị trường lao động, nhất là trong các ngành công nghệ chiến lược...

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chuyển từ mô hình tăng trưởng thiên về sản xuất sang mô hình cân bằng hơn không có nghĩa là giảm vai trò của sản xuất hay xuất khẩu. Điều quan trọng là kết hợp năng lực sản xuất cạnh tranh với sức mua trong nước thông qua các biện pháp như phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các mô hình kinh tế mới như kinh tế đêm, kinh tế sáng tạo, kinh tế bạc, kinh tế tầm thấp, công nghiệp văn hóa.

Tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ

Cùng ngày, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Henrik Frandsen được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch, đồng thời bày tỏ mong muốn ông tiếp tục ủng hộ Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển trong 55 năm quan hệ Việt Nam – Đan Mạch, từ hợp tác phát triển truyền thống đến Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023. Hai bên ghi nhận vai trò của Quốc hội hai nước trong củng cố tin cậy chính trị, hoàn thiện nền tảng pháp lý và thúc đẩy hợp tác song phương.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội Đan Mạch tiếp tục ủng hộ triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Chính phủ, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng thể chế, pháp luật, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước, khẳng định Quốc hội Đan Mạch ủng hộ tăng cường quan hệ song phương, đẩy mạnh giao lưu nhân dân và phối hợp trong khuôn khổ Việt Nam – EU.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, các nghị sỹ, trong đó có nữ nghị sỹ và nghị sỹ trẻ; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và bảo đảm an sinh xã hội.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, ứng phó với các thách thức toàn cầu và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen. Ảnh: TTXVN.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Về Biển Đông, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội Đan Mạch tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN về duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen.

Theo TTXVN