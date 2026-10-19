Ông Zelensky nói không nhận được thông tin tình báo từ các đối tác về đợt tấn công của Nga

Nga mở đợt tập kích quy mô lớn bằng 16 tên lửa đạn đạo và hơn 200 UAV, gây hư hại hơn 10 cơ sở năng lượng tại Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Kiev không nhận được cảnh báo sớm từ các đối tác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này không nhận được cảnh báo sớm từ các đối tác trước khi Nga phóng tên lửa đạn đạo trong đợt tập kích qua đêm, một trong những cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhất của Moscow trong nhiều tháng qua, khiến hơn nửa triệu hộ gia đình mất điện.

Nga đã phóng 16 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev và khu vực lân cận, đồng thời triển khai hơn 200 máy bay không người lái (UAV) tấn công trên khắp Ukraine, theo Reuters. Các đòn tập kích trải dài từ Kharkov và Dnipro ở miền Đông đến Odesa ở miền Nam, cùng các tỉnh Volyn và Rivne ở miền Tây.

Theo ông Zelensky, hơn 10 cơ sở năng lượng đã bị hư hại. Giới chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công khiến một phụ nữ thiệt mạng tại Kiev và hai người khác tử vong ở thành phố công nghiệp Kryvyi Rih.

Phàn nàn của Tổng thống Zelensky về việc chia sẻ thông tin tình báo diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa ông và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng xuất hiện những bất đồng, liên quan đến viện trợ của Washington cho Kiev cũng như cách Mỹ tiếp cận Nga.

“Lại một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga diễn ra thành nhiều đợt trong đêm, và một lần nữa, chúng tôi không nhận được cảnh báo sớm từ các đối tác”, ông Zelensky viết trên ứng dụng Telegram.

“Trong khi việc cung cấp tên lửa cho hệ thống phòng không Ukraine bị cản trở, còn Nga được giảm nhẹ hoặc trì hoãn các biện pháp trừng phạt, thì đáng tiếc, điều đó cho thấy các đối tác của chúng tôi đang phủ nhận thực tế”.

Trong gần 5 năm chiến sự, Ukraine phụ thuộc vào thông tin tình báo của Mỹ để phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Nga và cảnh báo sớm về những đòn tập kích sắp xảy ra.

Ông Yurii Ihnat, người phát ngôn Không quân Ukraine, cho biết Kiev không nhận được cảnh báo trước đợt phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên trong đêm, nhưng đã nhận được thông tin trước đợt tấn công thứ hai.

“Vì một lý do nào đó, lần đầu tiên chúng tôi không nhận được thông tin. Các chuyên gia của chúng tôi đang phối hợp với đối tác để điều tra vấn đề này, bởi đây không phải lần đầu tình huống tương tự xảy ra”, ông Ihnat nói với truyền hình Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ thông tin Washington tạm dừng chia sẻ một số dữ liệu tình báo với Ukraine, trái ngược với tuyên bố của ông Zelensky rằng Mỹ từng tạm thời hạn chế hoạt động hợp tác này.

Cắt điện luân phiên trên diện rộng

Không quân Ukraine cho biết các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 247 mục tiêu, gồm 4 tên lửa hành trình và 243 UAV.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc “tập kích quy mô lớn”, sử dụng vũ khí chính xác và UAV tấn công nhằm vào các cơ sở thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, những địa điểm lưu trữ UAV và tên lửa hành trình, cùng một trung tâm dữ liệu.

Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi cho biết lĩnh vực năng lượng là mục tiêu chính của đợt tập kích, với thiệt hại được ghi nhận trên khắp cả nước. Bộ Năng lượng Ukraine thông báo đã áp dụng biện pháp cắt điện luân phiên đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp trong khi lực lượng kỹ thuật khẩn trương khôi phục nguồn cung.

Theo ông Koretskyi, các nhà ga đường sắt, kho dược phẩm, cơ sở thương mại và nhà ở cũng bị hư hại.

Tại Kiev, một ga tàu điện ngầm ở khu vực bờ đông thủ đô bị trúng đòn tấn công, trong khi một tòa nhà dân cư cao 25 tầng bị hư hại, Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết trên Telegram.

Theo Reuters