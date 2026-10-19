Báo động đánh bom trên máy bay chở 57 người, Bulgaria điều tiêm kích MiG-29 xuất kích

Máy bay Airbus A320 của Austrian Airlines trên hành trình từ Tel Aviv đến Vienna phải chuyển hướng, hạ cánh tại Sofia sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom. Không quân Bulgaria điều tiêm kích MiG-29 hộ tống, toàn bộ 57 hành khách và thành viên phi hành đoàn được sơ tán an toàn.

Một máy bay của hãng hàng không Austrian Airlines trên hành trình từ Tel Aviv (Israel) đến Vienna (Áo) buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp tại Bulgaria hôm Chủ nhật sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom. Không quân Bulgaria đã điều tiêm kích MiG-29 hộ tống máy bay trước khi toàn bộ 57 hành khách và thành viên phi hành đoàn được sơ tán an toàn.

Theo thông báo của Bộ Giao thông Bulgaria, tổ bay Austrian Airlines quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Sofia sau khi nhận được thông tin đe dọa đánh bom khi máy bay đang tiến gần không phận Romania.

Sau khi máy bay hạ cánh, toàn bộ hành khách được sơ tán khỏi phi cơ. Không quân Bulgaria cũng điều một tiêm kích MiG-29 xuất kích để hộ tống máy bay chở khách theo quy trình đã được thiết lập, Bộ Giao thông nước này cho biết.

Austrian Airlines xác nhận chuyến bay có 51 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Chiếc Airbus A320 hạ cánh an toàn xuống Sofia khoảng 30 phút sau khi nhận được lời đe dọa. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra an ninh máy bay để xác định liệu có vật thể nguy hiểm hay không.

“Sau khi hoàn tất việc kiểm tra máy bay, hành khách sẽ được bố trí lại trên các chuyến bay thay thế sớm nhất có thể”, hãng hàng không cho biết.

Máy bay phát tín hiệu khẩn cấp khi đổi hướng

Dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy chiếc Airbus A320 mang số đăng ký OE-LZE đi vào không phận Romania vào khoảng 21h10, trước khi đổi hướng về phía nam và quay trở lại Bulgaria. Máy bay sau đó hạ cánh tại Sofia.

Trong khi đó, dữ liệu từ một nền tảng theo dõi khác là ADS-B Exchange cho thấy máy bay phát mã squawk 7700 vào khoảng thời gian tương tự. Đây là mã được sử dụng để thông báo tình trạng khẩn cấp chung trong hàng không.

Bộ Giao thông Bulgaria cho biết một đội ứng phó khủng hoảng đã được thành lập, đồng thời các cơ quan chức năng liên quan đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Hiện chưa có thông tin trong thông báo được trích dẫn về danh tính người đưa ra lời đe dọa hoặc việc lực lượng chức năng có phát hiện vật thể khả nghi trên máy bay hay không.

Hai vụ việc an ninh hàng không khác liên quan đến tiêm kích

Vụ việc tại Bulgaria xảy ra trong bối cảnh một số sự cố an ninh và cảnh báo khẩn cấp liên quan đến các chuyến bay thương mại gần đây thu hút sự chú ý.

Cuối tháng trước, cơ phó trên một chuyến bay của hãng Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv đã tấn công cơ trưởng và bị cáo buộc lên kế hoạch cố tình làm rơi máy bay. Theo thông tin được công bố về sự việc, cơ trưởng cùng hành khách và các thành viên phi hành đoàn đã ngăn chặn được hành động này.

Tuần trước, Croatia và Đức cũng điều tiêm kích xuất kích sau khi một máy bay thương mại trên hành trình từ đảo nghỉ dưỡng Corfu của Hy Lạp đến thành phố Nuremberg của Đức vô tình phát đi tín hiệu cảnh báo bị không tặc.

Các sự cố trên cho thấy những tín hiệu cảnh báo an ninh, dù xuất phát từ lời đe dọa thực sự hay sự cố trong quá trình vận hành, đều có thể kích hoạt các quy trình ứng phó khẩn cấp và huy động lực lượng quân sự để bảo đảm an toàn cho máy bay dân dụng.

Theo AFP