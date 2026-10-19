Ông Lavrov cáo buộc ông Zelensky phá hoại đàm phán hòa bình với Nga

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần cản trở các nỗ lực đàm phán hòa bình vì lo ngại một thỏa thuận được Moscow và Washington chấp nhận có thể khiến ông mất quyền lực.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần làm chệch hướng các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow vì lo ngại một thỏa thuận được cả Nga và Mỹ chấp nhận có thể khiến ông mất quyền lực.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bahrain hôm 18/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Kiev liên tục có những động thái cản trở tiến trình ngoại giao mỗi khi Nga và Ukraine dường như tiến gần hơn tới việc nối lại đàm phán.

“Rõ ràng là ông Zelensky không muốn tiến tới bất kỳ thỏa thuận nào”, ông Lavrov nói.

“Có lẽ, nguyên nhân là ông ấy hiểu rằng bất kỳ thỏa thuận nào được cả Nga và Mỹ chấp nhận cũng sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt của chính quyền ông ấy, cũng như chấm dứt sự nghiệp chính trị của cá nhân ông ấy”.

Theo Ngoại trưởng Nga, Ukraine nhiều lần tấn công các mục tiêu dân sự ngay sau khi xuất hiện những dấu hiệu tiến triển trong đàm phán hòa bình, trong đó có các cuộc thảo luận được Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn. Ông Lavrov cho rằng những vụ việc này khiến Moscow tin rằng nhà lãnh đạo Ukraine không thực sự muốn các cuộc thương lượng đi đến thành công.

Nga nhắc lại các vòng đàm phán thất bại

Ông Lavrov viện dẫn hội nghị thượng đỉnh tại Paris hồi tháng 12/2019, khi Ukraine, Nga, Pháp và Đức nhất trí về các bước triển khai những thỏa thuận hòa bình Minsk. Theo Ngoại trưởng Nga, Kiev sau đó đã không thực hiện các cam kết này.

Ông cũng cáo buộc ông Zelensky làm gián đoạn các cuộc đàm phán tại Istanbul năm 2025, cũng như các cuộc thương lượng ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine ở Abu Dhabi vào đầu năm nay.

Trong khi đàm phán vẫn bế tắc và chưa đạt được đột phá, Ukraine tiếp tục công khai kêu gọi tổ chức các vòng thương lượng mới, đồng thời yêu cầu một lệnh ngừng bắn vô điều kiện.

Moscow bác bỏ phương án đình chiến tạm thời, khẳng định cần đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài nhằm giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Sáng kiến hòa bình mới nhất của ông Trump chưa thành hiện thực

Sáng kiến hòa bình mới nhất của Tổng thống Donald Trump bao gồm đề xuất ngừng tấn công các cơ sở năng lượng giữa Nga và Ukraine. Ông Trump công bố đề xuất này hôm 11/10, sau khi Washington đạt thỏa thuận tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga.

Tuy nhiên, cả Moscow lẫn Kiev đều chưa xác nhận việc thực thi lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng. Tổng thống Zelensky cho biết ông bất ngờ trước thông báo của nhà lãnh đạo Mỹ, trong khi Điện Kremlin xác nhận các cuộc thảo luận về vấn đề này vẫn đang diễn ra.

Chỉ vài ngày sau thông báo của ông Trump, Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu lớn của Nga, theo thông tin được truyền thông Nga đăng tải.

Tổng thống Mỹ nhiều lần yêu cầu Ukraine ngừng tập kích các cơ sở dầu mỏ của Nga. Ông cho rằng những cuộc tấn công này góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu và đẩy chi phí xăng dầu mà người dân Mỹ phải trả tăng cao.

Vấn đề đặc biệt nhạy cảm với chính quyền Washington khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra.

Bất đồng lan sang chia sẻ tình báo và mạng Starlink

Tranh cãi giữa Washington và Kiev sau đó mở rộng sang lĩnh vực hỗ trợ quân sự và công nghệ. Tổng thống Zelensky cáo buộc Mỹ không cung cấp thông tin tình báo về các cuộc tấn công tên lửa của Nga, đồng thời hạn chế khả năng Ukraine tiếp cận mạng vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk — hệ thống được Kiev sử dụng để hỗ trợ dẫn đường cho máy bay không người lái (UAV).

Tổng thống Trump hôm thứ Sáu phủ nhận việc ra lệnh áp đặt các hạn chế này. Đến thứ Bảy, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng bác bỏ cáo buộc, khẳng định Washington không cố ý làm chậm dịch vụ Starlink.

Những bất đồng này cho thấy quan hệ giữa Mỹ và Ukraine vẫn tồn tại nhiều điểm căng thẳng, ngay cả khi Washington thúc đẩy các nỗ lực nhằm đưa Moscow và Kiev trở lại bàn đàm phán.

Trong khi đó, Nga tiếp tục nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hòa bình phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, còn Ukraine yêu cầu ngừng bắn vô điều kiện. Hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận về những điều kiện cơ bản để chấm dứt giao tranh.

Theo RT