46 ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các ngân hàng thống nhất giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, đồng thời hạ lãi huy động từ 0,5%/năm và triển khai thêm các gói tín dụng ưu đãi khác.

Theo Thời báo Ngân hàng, tại cuộc làm việc của Thống đốc Phạm Đức Ấn với 46 ngân hàng thương mại sáng nay (19/10), lãnh đạo các nhà băng đã thống nhất thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN về lãi suất, đồng thời tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận để hạ mặt bằng lãi suất, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường tiền tệ.

Trước mắt, các ngân hàng thống nhất giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời không cạnh tranh tăng lãi suất huy động gây bất ổn thị trường.

Ở chiều cho vay, mức giảm được thống nhất trong khoảng 1,5-2%/năm, ưu tiên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Cam kết chung được các ngân hàng triển khai thông qua những chương trình tín dụng ưu đãi cụ thể, đi kèm việc chủ động tiết giảm chi phí và chia sẻ nguồn lực tài chính để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Đại diện Agribank cho biết từ ngày 19/10, ngân hàng triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay tối đa 2%/năm so với mức thông thường, hướng đến khách hàng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Dự kiến, ngân hàng dành khoảng 2.000 tỷ đồng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Hiện Agribank đang thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ 275.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay bình quân 6,6%/năm, thấp hơn 2-2,5% so với mức thông thường. Theo ngân hàng, việc triển khai các chương trình này dự kiến làm giảm khoảng 6.000 tỷ đồng thu nhập lãi.

Tại BIDV, ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT, cho biết ngân hàng cam kết triển khai ngay gói tín dụng quy mô khoảng 100.000 tỷ đồng, với thời hạn cho vay tối đa 6 tháng, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Cùng với đó, BIDV sẽ giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Để tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, BIDV sẽ tiết giảm chi phí và hạ lãi suất huy động đầu vào. Ngân hàng dự kiến giảm khoảng 500 tỷ đồng thu nhập từ gói tín dụng này, với lãi suất cho vay dự kiến ở mức 6-7%/năm, tùy theo kỳ hạn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, nhấn mạnh yêu cầu vừa bảo đảm nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, vừa giảm chi phí vốn, đặc biệt là lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Vietcombank sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tiết giảm chi phí và hạ lãi suất huy động để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay. Bên cạnh thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ngân hàng dự kiến xây dựng các gói hỗ trợ có mức giảm lãi suất cao hơn yêu cầu, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên, các ngành tạo động lực tăng trưởng và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Theo ông Tùng, việc giảm lãi suất phải bảo đảm tính thực chất, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính cho khách hàng. Từ kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và bão lũ, Vietcombank sẽ áp dụng tiêu chí thống nhất trên toàn hệ thống, thực hiện giảm lãi suất tự động từ trụ sở chính. Các chi nhánh đảm nhiệm khâu tác nghiệp, khách hàng không cần làm đơn đề nghị hoặc trực tiếp đến chi nhánh để yêu cầu giảm lãi suất.

Không chỉ các ngân hàng quốc doanh, nhiều ngân hàng thương mại tư nhân cũng đưa ra kế hoạch điều chỉnh lãi suất và triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ khách hàng.

LPBank cho biết sẽ thực hiện chương trình điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống từ ngày 19/10 đến hết ngày 31/12 năm nay. Đối với các khoản giải ngân mới phục vụ sản xuất, kinh doanh ngắn hạn, ngân hàng giảm 1,6-2%/năm lãi suất cho vay. Đối tượng thụ hưởng gồm cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu bổ sung vốn lưu động, nhập nguyên vật liệu, duy trì hoặc mở rộng hoạt động, trong đó ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Ở chiều huy động, LPBank điều chỉnh giảm 0,5-0,6%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và giảm 0,05-0,1%/năm đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng.

Ông Vũ Quốc Khánh, Tổng giám đốc LPBank, cho biết việc điều chỉnh lãi suất vừa giúp giảm chi phí vốn, vừa thể hiện sự chia sẻ khó khăn với khách hàng. Ngân hàng hướng đến phân bổ nguồn vốn đúng nhu cầu, đúng đối tượng, qua đó hỗ trợ khách hàng duy trì hoạt động và nắm bắt cơ hội tăng trưởng.

Tương tự, ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB, cho biết ngân hàng sẽ điều chỉnh giảm biểu lãi suất huy động trong ngày 19/10, áp dụng từ ngày 20/10, đồng thời triển khai chương trình cho vay ưu đãi dành cho doanh nghiệp với mức giảm lãi suất 1,5-2%/năm.

"ACB đã triển khai chương trình ưu đãi lãi suất trong suốt thời gian vừa qua. Trong chương trình đầu tiên, khi giảm lãi suất 1%, đến nay ngân hàng đã giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng", ông Phát nói.

Trong khi đó, Sacombank dự kiến triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô lên đến 40.000 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, củng cố năng lực tài chính và nắm bắt cơ hội phát triển.