Hé lộ số tiền "khủng" mà Mỹ cần chi ra để mua đảo Greenland

Mỹ có thể sẽ phải chi trả tới 700 tỷ USD nếu đạt được mục tiêu của Tổng thống Donald Trump là mua lại Greenland, theo tiết lộ của ba nguồn thạo tin về ước tính chi phí.

Con số này được các học giả và cựu quan chức Mỹ xây dựng trong quá trình hoạch định xung quanh tham vọng của ông Trump muốn sở hữu hòn đảo lớn nhất thế giới như một vùng đệm chiến lược ở Bắc Cực nhằm đối phó với các đối thủ hàng đầu của Mỹ.

Theo những người này, mức giá ước tính tương đương hơn một nửa ngân sách quốc phòng hàng năm của Lầu Năm Góc, và đã làm dấy lên lo ngại sâu rộng tại châu Âu cũng như trên Đồi Capitol, đặc biệt trong bối cảnh ông Trump liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn về việc giành Greenland kể từ khi ông ra lệnh tiến hành một chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela cùng vợ ông.

Greenland, một vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, không phải để bán. Giới chức Đan Mạch và Greenland đã bác bỏ các tuyên bố của ông Trump rằng Mỹ sẽ có được Greenland “bằng cách này hay cách khác”. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã được chỉ đạo xây dựng một đề xuất mua Greenland trong những tuần tới, và mô tả đây là một “ưu tiên rất cao” đối với ông Trump.

Trong hôm 14/1, ông Rubio và Phó Tổng thống J.D. Vance đã gặp các quan chức Đan Mạch và Greenland, những người đã tới Washington để tìm hiểu rõ hơn về ý định và đề xuất của ông Trump. Cuộc gặp này diễn ra sau các cuộc trao đổi cấp thấp hơn vào tuần trước giữa đại diện Đan Mạch, Greenland và Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng.

“Tôi rất muốn đạt được một thỏa thuận với họ”, ông Trump nói với các phóng viên hôm Chủ nhật khi được hỏi liệu Greenland có thể đưa ra một thỏa thuận hay không. “Như vậy sẽ dễ hơn. Nhưng bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ có Greenland”.

Thông điệp từ chính quyền Greenland vẫn nhất quán.

“Greenland không muốn bị sở hữu, bị quản lý hay trở thành một phần của nước Mỹ”, Ngoại trưởng Vivian Motzfeldt tuyên bố khi bà tới Washington hôm thứ Ba. “Chúng tôi lựa chọn Greenland như chúng tôi biết ngày nay – là một phần của Vương quốc Đan Mạch”.

Bộ trưởng phụ trách kinh doanh và tài nguyên khoáng sản của Greenland, bà Naaja Nathanielsen, cho biết rằng các thông điệp từ phía Mỹ đang gây lo lắng đến mức nhiều người Greenland mất ngủ.

“Vấn đề này thực sự đang bao trùm các chương trình nghị sự và các cuộc thảo luận trong từng hộ gia đình”, bà Nathanielsen phát biểu tại một cuộc họp báo ở London. “Đó là một áp lực rất lớn mà chúng tôi đang phải chịu, và người dân đang cảm nhận rõ tác động của nó”.

Bất chấp những lo ngại đó, bà nhấn mạnh: “Chúng tôi không có ý định trở thành người Mỹ”.

Theo một quan chức Mỹ am hiểu vấn đề, theo các thỏa thuận hiện hành giữa hai chính phủ, Mỹ đã có thể triển khai thêm binh sĩ tới Greenland và mở rộng năng lực quân sự, an ninh tại đây.

“Tại sao phải chiếm con bò khi họ sẵn sàng bán cho anh sữa với giá tương đối hợp lý?”, quan chức này nói.

Trong khi một số quan chức trong chính quyền ông Trump từng nói Mỹ có thể sử dụng vũ lực quân sự để chiếm hòn đảo với khoảng 57.000 cư dân, thì một số quan chức khác trong chính quyền và các đồng minh bên ngoài Nhà Trắng cho rằng khả năng Mỹ mua lại Greenland hoặc thiết lập một dạng liên minh mới là kịch bản thực tế hơn.

Một phương án khác đang được cân nhắc là thiết lập cái gọi là “hiệp ước liên kết tự do” với Greenland – một thỏa thuận theo đó Mỹ sẽ hỗ trợ tài chính để đổi lấy quyền hiện diện an ninh. Mỹ hiện đã có các thỏa thuận tương tự với Quần đảo Marshall, Liên bang Micronesia và Cộng hòa Palau.

Việc bổ sung Greenland vào danh sách này có thể đáp ứng một phần tầm nhìn rộng hơn của ông Trump về quyền bá chủ của Mỹ tại Tây Bán Cầu, đồng thời ít tốn kém hơn so với mức giá mua Greenland ước tính từ 500 đến 700 tỷ USD.

Theo NBC