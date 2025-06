Ông Trump chủ trì duyệt binh thể hiện sức mạnh quân đội, cảnh báo địch thủ

Gần 7.000 binh sĩ, 50 trực thăng, 150 xe quân sự tham gia

Cuộc duyệt binh kéo dài một tiếng rưỡi và sau đó là bài phát biểu của các ông Trump, Vance, biểu diễn ca nhạc và bắn pháo hoa. Theo các cơ quan truyền thông nước ngoài, gần 7.000 binh sĩ, 50 máy bay trực thăng và 150 xe quân sự của Lục quân đội Mỹ đã tham gia cuộc duyệt binh, trong đó có 25 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, 28 xe bọc thép, một số pháo tự hành, xe tải quân sự, xe chiến đấu robot và robot chiến đấu 4 chân.

Các lính dù thuộc đội “Kỵ sĩ vàng” đã biểu diễn nhảy dù đáp xuống bãi cỏ trong sân Nhà Trắng. Cuộc duyệt binh này là cuộc duyệt binh quân sự lớn nhất được tổ chức tại Mỹ kể từ khi Chiến tranh vùng Vịnh kết thúc vào năm 1991.

50 máy bay trực thăng kiểu cũ và hiện đại bay diễu hành. Ảnh: AFP.



Các binh sĩ Lục quân Mỹ với trang phục và mang vũ khí trang bị các thời kỳ khác nhau trong lịch sử đã diễu hành qua lễ đài được dựng ngay ven đường phía trước Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân, Phó Tổng thống J.D. Vance cùng phu nhân và các chính khách đã có mặt trên lễ đài phía trước mặt họ là lớp kính chống đạn.

Vợ chồng Tổng thống Trump và các quan khách trên lễ đài được lớp kính chống đạn bảo vệ. Ảnh: Getty.



Tham gia diễu hành còn có các học viên trường quân sự West Point, các ban nhạc quân đội. Một quan chức của Sở Mật vụ Mỹ cho biết một số buổi biểu diễn trên không theo kế hoạch trong cuộc diễu hành đã bị hủy do điều kiện thời tiết.

Theo ước tính của quân đội, chi phí của cuộc duyệt binh lên tới 45 triệu USD, trong đó có 16 triệu USD dùng cho việc sửa chữa mặt đường bị hư hại do xích xe tăng gây ra.

Binh sĩ mặc trang phục thời kỳ Chiến tranh giành độc lập diễu qua lễ đài. Ảnh: Getty.



Do cuộc duyệt binh của quân đội, Sân bay Quốc gia Ronald Reagan ở Washington DC đã tạm dừng mọi hoạt động cất cánh và hạ cánh trong vài giờ.

Ông Trump: Cuộc duyệt binh thay đổi lịch sử nước Mỹ và thế giới

Sau lễ duyệt binh, Tổng thống Trump đã phát biểu. Ông nói lễ duyệt binh đã thay đổi lịch sử nước Mỹ và thế giới, thể hiện sức mạnh của quân đội Mỹ đồng thời cảnh báo kẻ thù.

Đoàn xe tăng tham gia cuộc duyệt binh. Ảnh: AFP.



Ông cảm ơn những người lính và cựu chiến binh: "Nhờ sự cống hiến và lòng trung thành phi thường của họ, sau 250 năm, Mỹ vẫn đứng vững, tự hào và tự do".

Ông Trump cũng cảnh báo những người phản đối trên toàn cầu trong khi thể hiện sức mạnh của quân đội Mỹ. "Kẻ thù của nước Mỹ đã học được nhiều lần rằng nếu họ đe dọa người dân Mỹ, quân đội của chúng ta sẽ tấn công", ông nói.

Lính Mỹ diễu hành với trang phục và vũ khí thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất. Ảnh: Getty.



Cũng tại lễ duyệt binh, ông Trump đã đích thân chủ trì lễ tuyên thệ nhập ngũ của các tân binh, kêu gọi họ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp chống lại mọi kẻ thù trong và ngoài nước.

Phó Tổng thống Vance đã có bài phát biểu ngắn, nhấn mạnh rằng hôm nay là kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội và chúc mừng sinh nhật lần thứ 79 của Tổng thống và kỷ niệm ngày cưới của ông với Đệ nhị phu nhân.

Phó Tổng thống J.D. Vance phát biểu, đưa theo vợ và con lên bục. Ảnh: AFP.



Đây là buổi lễ duyệt binh hoành tráng mà ông Trump đã mong đợi trong 8 năm, với xe tăng, quân đội và 21 phát đại bác chào. Sau khi chứng kiến ​​lễ duyệt binh của quân đội Pháp tại Paris năm 2017, ông Trump hy vọng sẽ tổ chức một lễ duyệt binh tương tự tại Mỹ. Phải đến năm nay, ông mới có cơ hội tổ chức một lễ duyệt binh hoành tráng nhân kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ.

Lính dù đội "Kỵ sĩ Vàng" nhảy xuống bên cạnh các cỗ pháo lễ. Ảnh: Getty.



Lễ duyệt binh cuối cùng ở Mỹ được Tổng thống George W. Bush (cha) tổ chức vào tháng 6/1991 để ăn mừng chiến thắng trong Chiến tranh vùng Vịnh.

Biểu tình phản đối ông Trump ở nhiều nơi

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình "No Kings” (Không vua) phản đối ông Trump quy mô lớn đã được tổ chức ở nhiều nơi cùng ngày.

Các cuộc biểu tình phản đối ông Trump diễn ra tại hàng chục bang khắp nước Mỹ. Ảnh: Reuters.



Vài giờ trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, những người biểu tình đã xuống đường và công viên trên khắp nước Mỹ để tổ chức các cuộc biểu tình "No Kings" nhằm bày tỏ sự bất mãn của họ với ông Trump; chỉ trích ông núp bóng kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội để tổ chức sinh nhật cho mình.

Thượng nghị sĩ Dân chủ bang New York Chuck Schumer, người lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện đã đăng một bức ảnh của mình tham gia cuộc biểu tình "No Kings" tại thành phố New York lên nền tảng X.