Ông Trump áp thuế 25% với mọi quốc gia làm ăn với Iran: Trung Quốc và Ấn Độ chịu sức ép lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm đầu tuần tuyên bố áp đặt một loạt mức thuế quan mới quy mô lớn, nhắm vào các quốc gia vẫn duy trì quan hệ thương mại với Iran.

Theo tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Mỹ sẽ ngay lập tức áp mức thuế 25% đối với toàn bộ hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào “có làm ăn” với Iran.

Tổng thống Mỹ mô tả sắc lệnh này là “cuối cùng và mang tính quyết định”.

“Có hiệu lực ngay lập tức, bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ phải chịu mức thuế 25% đối với mọi hoạt động kinh doanh với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Sắc lệnh này là cuối cùng và không thể đảo ngược”, ông Trump tuyên bố.

Dù áp dụng trên phạm vi toàn cầu, quyết định này được dự báo sẽ giáng đòn mạnh nhất vào các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, do hai nước này có quan hệ thương mại và năng lượng sâu rộng với Tehran.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận ngay trước yêu cầu của báo chí.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Iran, chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch thương mại đối ngoại của nước này và 90% lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển. Nga và Ấn Độ đứng sau với khoảng cách đáng kể.

Tuy nhiên, theo các báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công bố cuối tháng 12/2025, thương mại chính thức giữa Trung Quốc và Iran đã giảm 24% trong 11 tháng đầu năm ngoái.

Năm ngoái, ông Trump từng áp mức thuế “đối ứng” 25% đối với Ấn Độ, kèm theo khoản phạt bổ sung 25% do New Delhi tiếp tục mua dầu thô của Nga.

Thông báo hôm đầu tuần được đưa ra đúng thời điểm Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Ấn Độ, ông Ashwini Vaishnaw, đang có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, cùng đại diện các quốc gia nhóm G7. Tại cuộc họp, chính quyền Trump đã hối thúc Ấn Độ giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược.

Trong khi đó, bất chấp thỏa thuận giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan (Hàn Quốc) về việc dỡ bỏ một phần rào cản thương mại, thuế trung bình của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn ở mức 47,5%, theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson có trụ sở tại Washington.

Dự kiến ông Trump sẽ dựa vào thẩm quyền hành pháp để áp đặt các mức thuế mới mà không cần Quốc hội phê chuẩn. Năm ngoái, ông từng áp thuế bổ sung lên toàn bộ đối tác thương mại của Mỹ theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Cách tiếp cận này hiện đang đối mặt với thách thức pháp lý, khi có vụ kiện đặt câu hỏi liệu Tổng thống có thể viện dẫn “tình trạng khẩn cấp quốc gia” để áp đặt các mức thuế mang tính lâu dài hay không. Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ ra phán quyết trong tuần này. Nếu phán quyết bất lợi, Washington có thể phải hoàn trả hàng tỷ USD tiền thuế đã thu, song hiện tại chính quyền vẫn tiếp tục triển khai chính sách.

Ông Trump đã công khai liên hệ các mức thuế mới với chiến dịch trấn áp biểu tình chống chính phủ tại Iran. Truyền thông cho biết hơn 500 người đã thiệt mạng, trong khi chính quyền Iran áp đặt lệnh phong tỏa Internet gần như toàn diện.

Tổng thống Mỹ cũng đã đe dọa can thiệp quân sự vào Iran liên quan đến các cuộc biểu tình, dù hôm Chủ nhật vừa qua ông nói rằng Tehran muốn “đàm phán”.

Phát biểu trước các nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định “tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn”, đồng thời đổ lỗi cho Israel và Mỹ đứng sau bạo lực, nhưng không đưa ra bằng chứng.

“Chính vì vậy mà các cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực và đẫm máu, nhằm tạo cớ cho Tổng thống Mỹ can thiệp”, ông Araghchi nói trong hôm đầu tuần.

Theo Reuters