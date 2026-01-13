Ngoại trưởng Iran tuyên bố nước này "đã sẵn sàng cho chiến tranh"

Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao hơn cả thời điểm diễn ra cuộc xung đột với Israel năm ngoái, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết.

Iran không tìm kiếm chiến tranh, nhưng hiện đã chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc xung đột công khai so với cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel hồi năm ngoái, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố trong hôm đầu tuần.

Phát biểu này được đưa ra sau hàng loạt đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng can thiệp quân sự liên quan đến chiến dịch trấn áp của chính quyền Iran trước các cuộc bạo loạn chết người đang làm rung chuyển đất nước, điều mà Tehran cho rằng do Washington và Tây Jerusalem đứng sau tổ chức.

“Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, nhưng chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh, và thậm chí còn sẵn sàng hơn cả cuộc chiến mười hai ngày trước đây”, ông Abbas Araghchi phát biểu trước cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Tehran.

“Chúng tôi cũng sẵn sàng cho đàm phán, nhưng là các cuộc đàm phán công bằng, danh dự và trên cơ sở bình đẳng, với sự tôn trọng lẫn nhau và dựa trên lợi ích chung”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc đối thoại phải được tiến hành một cách thiện chí, “chứ không phải bằng mệnh lệnh hay áp đặt”.

Các cuộc bạo loạn bắt đầu từ cuối tháng 12, xuất phát từ các cuộc biểu tình phản đối việc đồng rial của Iran mất giá mạnh và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại quốc gia đang chịu trừng phạt này. Phong trào nhanh chóng lan rộng ra nhiều thành phố và leo thang thành cuộc bất ổn nghiêm trọng nhất trên toàn quốc trong nhiều năm trở lại đây.

Theo Tehran, những “phần tử khủng bố” trà trộn trong người biểu tình đã phóng hỏa hàng chục nhà thờ Hồi giáo, cơ sở y tế, trụ sở hành chính và nhiều công trình khác, đồng thời sát hại hàng trăm dân thường và nhân viên an ninh trong các hành động bạo lực mang tính chất “kiểu ISIS”.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho rằng Mỹ và Israel đã “nhúng tay sâu” vào việc kích động bất ổn. Ông cho biết Tehran đã ghi âm được các thông điệp chỉ đạo mà các tay súng trong đám đông nhận được, yêu cầu nổ súng vào người biểu tình, người qua đường và lực lượng an ninh.

Căng thẳng giữa một bên là Iran, bên còn lại là Mỹ và Israel vẫn ở mức cao kể từ mùa hè năm ngoái, khi Mỹ tham gia cùng Israel trong cuộc xung đột với Iran và ném bom các cơ sở hạt nhân then chốt của nước này. Ông Donald Trump lập luận rằng cuộc tấn công nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân – cáo buộc mà Tehran đã nhiều lần bác bỏ.

Hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Mỹ ám chỉ với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một rằng chính quyền của ông đang cân nhắc khả năng can thiệp vào Iran, song cũng lưu ý rằng Cộng hòa Hồi giáo đã chủ động tiếp cận để đàm phán.

Theo RT