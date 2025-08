Ông Tô Ân Xô và 3 sĩ quan quân đội được thăng hàm thượng tướng

Chiều 1/8, Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng với các ông: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng bí thư; Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường trao các quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng với 4 tướng lĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng 4 tướng lĩnh vừa được thăng quân hàm, cấp bậc hàm, Chủ tịch nước khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao về quá trình học tập, phấn đấu, cống hiến của các đồng chí, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước; của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương.

Chủ tịch nước nhấn mạnh các tướng lĩnh vừa được thăng quân hàm, cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đều là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và của lực lượng vũ trang nhân dân; đều được đào tạo bài bản, có hệ thống; được rèn luyện và thử thách qua rất nhiều cương vị; luôn tận tâm, tận hiến, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương các loại.

Thời gian tới, để tiếp tục giữ vững phát huy những kết quả thành tích trong quá trình học tập, rèn luyện công tác, Chủ tịch nước đề nghị các tướng lĩnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Thượng tướng Tô Ân Xô quê Bắc Ninh, từng làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trước khi làm Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an từ tháng 9/2019. Tháng 11/2021, ông Xô được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Công an.

Tháng 2/2023, ông Xô thôi giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an và làm người phát ngôn Bộ Công an đến tháng 6/2024. Ba tháng sau, ông làm Trợ lý Tổng Bí thư.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc từng làm Tư lệnh Quân khu 3, trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 1/2025.