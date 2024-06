Trung tướng Tô Ân Xô nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Chủ tịch nước

Trước mắt, Trung tướng Tô Ân Xô tạm dừng nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an để nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Chủ tịch nước, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết tại họp báo Chính phủ vừa diễn ra ngày 1/6.

Trước đó, từ tháng 2/2023, sau hơn 3 năm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô đã thôi đảm nhiệm cương vị này và tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an cho đến nay.

Trung tướng Tô Ân Xô sinh năm 1963, quê ở tỉnh Bắc Ninh. Ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng, đồng thời là người phát ngôn Bộ Công an vào tháng 9/2019.

Ông Tô Ân Xô được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng vào tháng 4/2021.

Tại các cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ trước đây, ông Tô Ân Xô thường là người đại diện Bộ Công an trả lời báo chí về những vấn đề nóng được cả xã hội quan tâm. Ông có nhiều phát ngôn thẳng thắn, trực diện, trao đổi thông tin rõ ràng kèm số liệu cụ thể khi đề cập về những đại án như vụ nâng giá kit test Covid-19 tại Công ty Việt Á, vụ án "chuyến bay giải cứu", vụ án tại Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An,...