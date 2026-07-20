Ông Putin gửi thông điệp đặc biệt tới ông Kim Jong-un sau chiến dịch Kursk

Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn Triều Tiên vì hỗ trợ Nga giành lại Kursk từ Ukraine, ca ngợi binh sĩ Bình Nhưỡng là những người hùng và khẳng định quan hệ quân sự Nga - Triều Tiên sẽ tiếp tục được mở rộng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui và bày tỏ lời cảm ơn tới Bình Nhưỡng vì sự hỗ trợ trong chiến dịch đánh bật lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk năm 2025, đồng thời khẳng định lòng dũng cảm của binh sĩ Triều Tiên sẽ "không bao giờ bị lãng quên" tại Nga.

Theo thông báo của Điện Kremlin, cuộc gặp diễn ra ngày 19/7. Tại đây, Tổng thống Putin đánh giá quan hệ Nga - Triều Tiên đang ở mức rất cao và ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt gửi lời cảm ơn tới Triều Tiên vì đã cử binh sĩ tham gia chiến dịch bảo vệ tỉnh Kursk sau khi Ukraine mở cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực biên giới này.

Ông Putin nhấn mạnh sự dũng cảm và tinh thần chiến đấu của quân nhân Triều Tiên tại Kursk sẽ luôn được người dân Nga ghi nhớ.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cũng gửi lời chào nồng nhiệt tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Đáp lại, Ngoại trưởng Choe Son-hui khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết trong Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Theo hiệp ước được ký kết, Nga và Triều Tiên có nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một bên bị tấn công.

Cuối năm 2024, Triều Tiên đã triển khai lực lượng tới Nga theo khuôn khổ hiệp ước này để hỗ trợ quân đội Nga đối phó cuộc tiến công của Ukraine vào tỉnh Kursk.

Sau khi khu vực được kiểm soát trở lại, binh sĩ Triều Tiên tiếp tục tham gia các hoạt động rà phá bom mìn và khắc phục hậu quả chiến sự.

Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng khẳng định "không thế lực nào có thể phá vỡ quan hệ" giữa Bình Nhưỡng và Moscow, nhấn mạnh hai nước đã trở nên gắn kết hơn nhờ "cùng đổ máu" trên chiến trường Ukraine.

Hồi tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đã tới Triều Tiên và trao Huân chương Dũng cảm của Nga cho các binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến dịch giải phóng Kursk.

Ông Belousov ca ngợi họ là "những anh hùng thực sự của thời đại", đồng thời gọi đây là lực lượng tinh nhuệ của quân đội Triều Tiên.

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un về các bước đi nhằm mở rộng hợp tác quốc phòng giữa hai nước trên cơ sở lâu dài và bền vững.

Theo ông Belousov, Moscow sẵn sàng ký Kế hoạch Hợp tác Quân sự Nga - Triều Tiên giai đoạn 2027-2031, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ quốc phòng giữa hai quốc gia.

Theo RT