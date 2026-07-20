Ông Trump không rời sân khấu lúc Tây Ban Nha nâng cúp World Cup, Chủ tịch FIFA lúng túng ra hiệu

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi vẫn đứng trên sân khấu trong khoảnh khắc đội tuyển Tây Ban Nha nâng cúp World Cup, dù Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được cho là đã ra hiệu mời ông rời vị trí.

Lễ trao cúp vô địch World Cup khép lại bằng một tình huống gây nhiều bàn tán khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đứng trên sân khấu trong khoảnh khắc đội tuyển Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch, dù Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được cho là đã ra hiệu mời ông lùi xuống để nhường không gian cho các cầu thủ.

Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ông Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bước lên sân khấu trao cúp cho đội trưởng Rodri, người đồng thời được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Sau khi chiếc cúp được trao, thay vì rời khỏi sân khấu như thông lệ dành cho các quan chức, ông Trump vẫn đứng cạnh các cầu thủ Tây Ban Nha trong lúc cả đội chuẩn bị thực hiện màn ăn mừng và nâng cúp.

Hình ảnh ghi lại cho thấy ông Infantino đã tiến lại gần, vừa mỉm cười vừa ra hiệu bằng tay như muốn mời Tổng thống Mỹ bước xuống phía dưới để các nhà vô địch có trọn không gian trước ống kính truyền hình. Tuy nhiên, ông Trump vẫn tiếp tục đứng tại vị trí của mình và theo dõi màn ăn mừng.

Khoảnh khắc này khiến Chủ tịch FIFA chỉ biết cười gượng trước khi lùi sang một bên. Kết quả là trong nhiều bức ảnh và khung hình chính thức ghi lại giây phút Tây Ban Nha nâng cúp, ông Trump vẫn xuất hiện cùng các cầu thủ và lãnh đạo FIFA.

Đây không phải là lần đầu tiên tình huống tương tự xảy ra. Trước đó, tại lễ trao cúp FIFA Club World Cup, ông Trump cũng từng tiếp tục đứng trên sân khấu sau khi trao cúp cho đội vô địch, tạo nên những hình ảnh khác với thông lệ của FIFA, vốn các quan chức thường rời đi ngay trước thời khắc đội bóng nâng chiếc cúp chiến thắng.

Đoạn video về sự việc nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc ngẫu nhiên hoặc do khác biệt về nghi thức, trong khi nhiều ý kiến khác nhận xét việc các quan chức rời sân khấu trước màn nâng cúp là thông lệ lâu nay nhằm để các cầu thủ trở thành tâm điểm của khoảnh khắc lịch sử.

Đến nay, cả Nhà Trắng và FIFA chưa đưa ra bình luận chính thức về tình huống này.

Theo WP