FIFA tạo kỳ World Cup "điên rồ" nhất lịch sử với 6 nước đồng đăng cai

World Cup 2030 sẽ được tổ chức tại 6 quốc gia thuộc 3 châu lục để kỷ niệm 100 năm giải đấu. Dưới đây là lịch thi đấu, các nước chủ nhà, suất dự World Cup và khả năng mở rộng lên 64 đội.

World Cup 2030 sẽ trở thành kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử khi được tổ chức tại 6 quốc gia thuộc 3 châu lục, nhằm kỷ niệm 100 năm ngày giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh ra đời.

Thay vì chỉ diễn ra tại một hoặc vài nước đồng chủ nhà như trước đây, FIFA sẽ đưa các trận mở màn trở lại Nam Mỹ – nơi World Cup đầu tiên được tổ chức năm 1930 – trước khi giải đấu chuyển sang châu Âu và châu Phi.

World Cup 2030 diễn ra khi nào?

Theo kế hoạch của FIFA, World Cup 2030 sẽ khởi tranh vào tháng 6/2030.

Ba trận đấu kỷ niệm 100 năm World Cup sẽ diễn ra tại Uruguay, Argentina và Paraguay vào ngày 8-9/6/2030.

Sau đó, lễ khai mạc chính thức cùng các trận mở màn của ba nước chủ nhà sẽ diễn ra tại Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vào ngày 13-14/6.

Trận chung kết dự kiến được tổ chức vào 21/7/2030, dù FIFA vẫn chưa công bố lịch thi đấu đầy đủ.

World Cup 2030 tổ chức ở đâu?

Ba quốc gia chủ nhà chính gồm: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco.

Bên cạnh đó, Uruguay, Argentina và Paraguay sẽ mỗi nước đăng cai một trận đấu vòng bảng nhằm đánh dấu cột mốc 100 năm World Cup.

Theo FIFA, Uruguay được lựa chọn vì là nước đăng cai World Cup đầu tiên năm 1930. Argentina được vinh danh với tư cách đội á quân của giải đấu đầu tiên. Paraguay là quê hương của CONMEBOL – liên đoàn bóng đá lâu đời nhất thế giới.

Đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử được tổ chức tại 6 quốc gia và trên 3 châu lục.

Những đội tuyển nào đã giành vé?

Đến thời điểm hiện tại đã có 6 đội tuyển chắc suất dự World Cup 2030 nhờ tư cách chủ nhà: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Morocco, Uruguay, Argentina, Paraguay.

42 suất còn lại sẽ được xác định thông qua các vòng loại khu vực do FIFA tổ chức trong những năm tới.

Lịch thi đấu có gì đặc biệt?

Các đội thi đấu tại Nam Mỹ sẽ được bố trí thời gian nghỉ dài hơn để di chuyển sang châu Âu hoặc châu Phi chuẩn bị cho các lượt trận tiếp theo.

Theo kế hoạch hiện nay:

8-9/6: Ba trận đấu kỷ niệm tại Nam Mỹ.

13-14/6: Lễ khai mạc chính thức và các trận đầu tiên tại Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

15-16/6: Các đội cùng bảng với Uruguay, Argentina và Paraguay bắt đầu thi đấu.

21-22/6: Lượt trận thứ hai của các bảng đấu này.

FIFA sẽ công bố lịch thi đấu chi tiết trong thời gian tới.

World Cup có thể tăng lên 64 đội?

Hiện World Cup 2030 vẫn được lên kế hoạch với 48 đội, tương tự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico.

Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết tổ chức này sẽ xem xét đề xuất mở rộng giải lên 64 đội tuyển.

Theo ông Infantino, mô hình 48 đội đã mang lại thành công lớn khi tạo thêm cơ hội cho nhiều nền bóng đá nhỏ góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Ông cũng cho rằng những màn trình diễn ấn tượng của các đội bóng ngoài nhóm "ông lớn" tại World Cup 2026 là minh chứng cho lợi ích của việc mở rộng quy mô giải đấu.

100 năm lịch sử World Cup

World Cup ra đời sau thành công của các giải bóng đá nam Olympic năm 1924 và 1928, khi Uruguay liên tiếp giành HCV.

Do bóng đá Olympic do Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) quản lý, FIFA quyết định tổ chức một giải vô địch thế giới riêng dành cho các đội tuyển quốc gia.

Năm 1928, FIFA chính thức thông qua kế hoạch tổ chức World Cup đầu tiên và chọn Uruguay làm nước chủ nhà.

Giải đấu khai mạc vào tháng 7/1930 với 13 đội tuyển tham dự. Trong trận chung kết trên sân Estadio Centenario ở Montevideo, Uruguay đánh bại Argentina 4-2 để trở thành nhà vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Từ 13 đội ban đầu, World Cup đã mở rộng lên:

24 đội (1982)

32 đội (1998)

48 đội (2026)

Đến năm 2030, giải đấu sẽ đánh dấu tròn 100 năm lịch sử và lập thêm cột mốc mới khi lần đầu tiên diễn ra trên ba châu lục.

Sau World Cup 2030 sẽ là gì?

Kỳ World Cup nam tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2034 tại Arab Saudi.

FIFA đã chính thức xác nhận Arab Saudi là nước chủ nhà vào cuối năm 2024 sau khi quốc gia này trở thành ứng viên duy nhất nộp hồ sơ đăng cai.

Khác với World Cup 2030, giải đấu năm 2034 sẽ chỉ được tổ chức tại một quốc gia, còn lịch thi đấu cụ thể vẫn chưa được FIFA công bố.

Theo AJ