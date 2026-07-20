Ông Trump bị CĐV phản ứng dữ dội khi xuất hiện tại chung kết World Cup

Tổng thống Donald Trump bị nhiều khán giả la ó khi xuất hiện tại lễ trao cúp World Cup 2026. Sự việc khiến tranh cãi về việc ông từng can thiệp vào án phạt của tuyển Mỹ tại giải đấu một lần nữa bùng lên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành tâm điểm chú ý trong trận chung kết World Cup 2026 không phải vì bóng đá, mà bởi những tiếng la ó vang lên từ khán đài khi ông xuất hiện tại lễ trao cúp cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Sự việc diễn ra giữa lúc tranh cãi về việc ông Trump từng trực tiếp can thiệp vào một quyết định của FIFA ở vòng bảng vẫn chưa lắng xuống.

Khán giả la ó khi ông Trump xuất hiện tại lễ trao cúp

Theo ghi nhận từ sân vận động MetLife (bang New Jersey), ông Trump đến sân bằng trực thăng và xuất hiện trên màn hình lớn ngay sau màn trình diễn quốc ca của ca sĩ Jennifer Hudson.

Ngay khi hình ảnh Tổng thống Mỹ xuất hiện, nhiều tiếng la ó đã vang lên từ các khán đài, nơi tập trung đông đảo cổ động viên Tây Ban Nha và Argentina.

Sau trận đấu, ông Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bước xuống sân tham dự lễ trao huy chương và cúp vô địch. Khi hai người tiến vào khu vực lễ đài, tiếng phản đối tiếp tục xuất hiện trước khi lắng xuống trong lúc các cầu thủ lần lượt nhận huy chương.

Đáng chú ý, ông Trump còn đứng trên bục trao giải cùng các cầu thủ Tây Ban Nha trong vài khoảnh khắc trước khi đội trưởng Rodri nâng cao chiếc cúp vô địch.

Tranh cãi từ vụ can thiệp vào án phạt của tuyển Mỹ

Việc ông Trump xuất hiện tại trận chung kết khiến nhiều người nhớ lại một trong những tranh cãi lớn nhất của World Cup năm nay.

Ở vòng bảng, tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia & Herzegovina và bị treo giò một trận.

Theo nhiều nguồn tin, ông Trump đã trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đề nghị xem xét lại quyết định này.

Sau đó, án treo giò của Balogun bất ngờ được hủy bỏ, giúp tiền đạo này đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp Bỉ.

Tuy nhiên, tuyển Mỹ vẫn để thua đậm 1-4 và dừng bước.

Truyền thông Mỹ cho rằng thay vì tạo lợi thế cho đội tuyển, sự can thiệp gây tranh cãi này lại khiến tuyển Mỹ chịu thêm áp lực tâm lý và có một trong những màn trình diễn tệ nhất giải đấu.

Liên tiếp bị phản ứng tại các sự kiện thể thao

Theo nhiều hãng tin Mỹ, đây không phải lần đầu ông Trump bị phản ứng tại các sự kiện thể thao lớn.

Trong những năm gần đây, Tổng thống Mỹ nhiều lần hứng chịu tiếng la ó khi xuất hiện tại các trận NBA, bóng chày và nhiều sự kiện thể thao khác. Ngoại lệ hiếm hoi là các sự kiện UFC hoặc một số giải golf, nơi ông thường nhận được sự ủng hộ lớn hơn.

Sau trận chung kết World Cup, mạng xã hội cũng nhanh chóng xuất hiện nhiều bình luận so sánh "vận đen" của ông Trump tại các sự kiện thể thao.

Một số người nhắc lại việc ông từng xuất hiện ở Game 4 loạt chung kết NBA, nơi đội chủ nhà để thua trận duy nhất trước khi khép lại series với tỷ số 4-1. Nay, sau vụ Balogun, tuyển Mỹ cũng bị loại ngay trận đầu tiên ở vòng knock-out.

Dù vậy, với tư cách nguyên thủ quốc gia của nước đồng chủ nhà World Cup 2026, ông Trump vẫn trực tiếp trao cúp vô địch cho đội tuyển Tây Ban Nha. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp ông góp mặt trong lễ trao danh hiệu của một giải đấu do FIFA tổ chức, sau khi từng trao cúp FIFA Club World Cup cho Chelsea vào mùa hè năm ngoái.

Khi đó, hình ảnh ông Trump đứng cạnh các cầu thủ Chelsea trên bục nhận cúp cũng từng gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội, khi không ít cầu thủ tỏ ra bất ngờ trước sự hiện diện của ông trong khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vô địch.

Theo Reuters, RS